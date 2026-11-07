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台幣戲劇性翻紅 升逾1角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台股昨（6）日上演史詩級震盪，新台幣也遭猛烈拋售一度貶破33元大關，下探33.04元。不過，隨行政院釋出金管會將有穩定股市措施，台股跌幅急速收斂，匯市也在出口商拋匯、外資午盤回頭匯入，加上央行適時調節，新台幣戲劇化從重貶翻紅，終場收在32.768元，升值1.08角，成交量31.56億美元。

儘管新台幣昨日終止連續走貶態勢，但本周匯市仍難逃外部壓力，周線再度翻黑，累計貶值2.9角，周貶幅0.89%，反映美國期中選舉、美股及AI科技股回檔影響，外資持續賣超台股並匯出資金，美元需求明顯增加。

展望下周，匯銀人士對新台幣走勢看法仍偏向震盪，初步預估可能在32.5至33元區間整理，32.7元附近也是觀察價位。不過，外資是否持續賣超匯出、美股及AI科技股能否止穩，以及出口商美元供給是否延續，仍是左右新台幣走勢的關鍵變數。

匯銀人士指出，昨日新台幣在上午10時30分後便未再進一步走弱，出口商陸續進場賣出美元，市場美元供給增加，加上央行適時調節，使匯價逐步收斂跌幅，中午以32.925元暫收，僅貶4.9分。進入下午盤後，新台幣更進一步由貶轉升，終場升值1.08角。

儘管外資昨日仍大舉賣超台股911.88億元，資金撤出壓力並未解除，但匯銀觀察，外資下午盤美元匯出金額並不大，不排除部分外資客戶透過買賣相抵方式平倉，降低實際美元匯出需求。

央行統計，昨新台幣升值0.33%，日圓升值0.16%，人民幣升值0.02%，韓元貶值1.09%，星元貶值0.32%，美元指數漲0.44%。

央行外匯局5日罕見向出口商喊話，建議有實際資金需求的企業，不要一面倒期待賣在更好的時點。

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台股昨日猛烈震盪，新台幣也難倖免，匯市上午一開盤之後隨著股匯雙殺，使得新台幣匯價一度貶破卅三大關，但是下午四時收盤時，卻戲劇性地由貶值兩角轉為升值一點○八角，以卅二點七六八元作收。合計台北外匯經紀公司和元太外匯經紀公司的總成交量為卅一點五六億美元。

台幣戲劇性翻紅 升逾1角

台股昨（6）日上演史詩級震盪，新台幣也遭猛烈拋售一度貶破33元大關，下探33.04元。不過，隨行政院釋出金管會將有穩定股市措施，台股跌幅急速收斂，匯市也在出口商拋匯、外資午盤回頭匯入，加上央行適時調節，新台幣戲劇化從重貶翻紅，終場收在32.768元，升值1.08角，成交量31.56億美元。

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