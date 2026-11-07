台幣戲劇性翻紅 升逾1角

台股昨（6）日上演史詩級震盪，新台幣也遭猛烈拋售一度貶破33元大關，下探33.04元。不過，隨行政院釋出金管會將有穩定股市措施，台股跌幅急速收斂，匯市也在出口商拋匯、外資午盤回頭匯入，加上央行適時調節，新台幣戲劇化從重貶翻紅，終場收在32.768元，升值1.08角，成交量31.56億美元。

儘管新台幣昨日終止連續走貶態勢，但本周匯市仍難逃外部壓力，周線再度翻黑，累計貶值2.9角，周貶幅0.89%，反映美國期中選舉、美股及AI科技股回檔影響，外資持續賣超台股並匯出資金，美元需求明顯增加。

展望下周，匯銀人士對新台幣走勢看法仍偏向震盪，初步預估可能在32.5至33元區間整理，32.7元附近也是觀察價位。不過，外資是否持續賣超匯出、美股及AI科技股能否止穩，以及出口商美元供給是否延續，仍是左右新台幣走勢的關鍵變數。

匯銀人士指出，昨日新台幣在上午10時30分後便未再進一步走弱，出口商陸續進場賣出美元，市場美元供給增加，加上央行適時調節，使匯價逐步收斂跌幅，中午以32.925元暫收，僅貶4.9分。進入下午盤後，新台幣更進一步由貶轉升，終場升值1.08角。

儘管外資昨日仍大舉賣超台股911.88億元，資金撤出壓力並未解除，但匯銀觀察，外資下午盤美元匯出金額並不大，不排除部分外資客戶透過買賣相抵方式平倉，降低實際美元匯出需求。

央行統計，昨新台幣升值0.33%，日圓升值0.16%，人民幣升值0.02%，韓元貶值1.09%，星元貶值0.32%，美元指數漲0.44%。

央行外匯局5日罕見向出口商喊話，建議有實際資金需求的企業，不要一面倒期待賣在更好的時點。