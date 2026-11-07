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瑞銀：AI 投資循環調整期非泡沫破裂 台灣市場估值浮現吸引力

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
瑞銀（UBS）證券台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）昨（6）日表示，目前AI投資循環正進入調整期，但並非泡沫破裂。路透
瑞銀（UBS）證券台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）昨（6）日表示，目前AI投資循環正進入調整期，但並非泡沫破裂。路透

瑞銀（UBS）證券台灣區研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）昨（6）日表示，目前AI投資循環正進入調整期，但並非泡沫破裂，在供應鏈方面，AI相關供應鏈目前仍供給吃緊，預期至少延續至明年。

儘管台股昨天失守40K，但他仍看好台灣市場估值逐漸浮現吸引力。

瑞銀艾藍迪談AI產業與台股
瑞銀艾藍迪談AI產業與台股

瑞銀首度在台北舉辦「瑞銀創新科技行業CEO高峰會（DTS）」，在外資圈半導體領域極具影響力的艾藍迪分析，AI概念股賣壓加重，主要反映市場擔憂資金籌措成本上升、資料中心建置受到地方政策及許可限制，可能拖延AI基礎設施擴張速度，而非AI需求出現衰退。

他提到，瑞銀估2027年台股本益比低於15倍，低於過去十年平均的17倍，2028年預估本益比約11倍。另據瑞銀研究涵蓋的台灣企業，預估今年獲利成長率為70%，明年40%，2028年30%。若從成長曲線放緩後本益比評價來看，台灣市場估值已逐漸浮現吸引力，尤其在市場預期成長速度趨於溫和下，更具投資價值。

至於市場憂心AI景氣循環，艾藍迪強調，「是放緩，不是崩潰」。對投資人而言，市場正處於重新反映這些變化的過程，尤其是美國民主黨選舉結果帶來的影響，可能使企業在擴充產能、部署資本支出方面面臨更大難度。

他強調，儘管超大型雲端服務供應商投資報酬率已從過去逾20%降至16%至18%，仍高於約10%至11%的資金成本，凸顯AI投資依然具備經濟效益。

他提到，資料中心投資成長放緩，不代表產業需求消失，即使部分專案延後，整體建置活動仍會持續。若美國部分地區因環境或社區因素限制資料中心開發，投資可能轉向其他海外市場；美國境內建置則可能集中在德州、俄亥俄州及喬治亞州等特定州。

瑞銀 供應鏈 概念股

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