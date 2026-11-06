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因應美國期中選舉情勢！賴總統召開會議 督導五項政經應變措施

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
近期國際股市因美國期中選舉最新政經局勢而有所動盪，賴清德總統召集府院，連續兩日密集召開多場會議，督導相關部會研擬應變措施。圖／行政院提供
近期國際股市因美國期中選舉最新政經局勢而有所動盪，賴清德總統召集府院，連續兩日密集召開多場會議，督導相關部會研擬應變措施。圖／行政院提供

行政院發言人李慧芝6日晚間表示，我國股市與美股及費城半導體指數連動密切，近期國際股市又因美國期中選舉最新政經局勢而有所動盪。為因應國際政經情勢變化及金融市場波動，並維護國內資本市場穩定，賴清德總統召集府院，連續兩日密集召開多場會議，督導相關部會研擬應變措施。

李慧芝說明，第一，5日上午，行政院鄭麗君副院長邀集財政部、金融監督管理委員會及中央銀行等單位，針對近期股市走勢及可能採取的穩定措施進行研商，並要求相關部會加速完成各項應變準備，以適時因應市場變化。

第二，國安基金於今日下午收盤後召開臨時會議。鑑於國際政經情勢仍存在高度不確定性，國安基金管理委員會決議，授權執行秘書視市場情況動用資金，適時執行市場安定任務。

第三，金管會也同步召開會議，決議自下周一（9）日起實施五項股市穩定措施，包括調降每日盤中借券賣出委託數量、調高最低融券保證金成數等，以為維持證券市場之秩序及穩定性。

第四，行政院卓榮泰院長於今日下午4時，偕同鄭麗君副院長及張惇涵秘書長，率財政部、金管會、主計總處、中央銀行等財經相關部會首長，向賴清德總統報告國際整體情勢分析及政府各項因應措施，確保相關部會掌握最新情勢，並協調後續政策方向。

第五，鄭麗君副院長於今日晚間召集台美經貿工作小組會議，針對台美外交、經濟、金融市場及持續因應301調查，進行整體情勢分析，並據以確認各部會後續工作重點，強化跨部會協調與政策應變能力。

李慧芝強調，經財經相關部會評估，我國經濟基本面穩健，台灣的科技產業持續成長，整體產業發展具支撐力。政府將持續密切掌握國際金融情勢及國內資本市場動態，國安基金已獲授權適時執行市場安定任務，相關部會也將視市場變化適時採取必要措施，維護金融市場秩序與國內經濟穩定。

美國期中選舉 賴總統 會議

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