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集保結算所「亞洲永續新篇章論壇」聚焦海外ESG評級與永續票券

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所11月6日舉辦「亞洲永續金融新篇章」國際座談，與會嘉賓( 左至右)投保中心總經理林俊宏、櫃買中心總經理陳麗卿、證期局組長李秀玲、集保結算所董事長林丙輝、證期局副局長黃仲豪、國際資本市場協會Bryan、證交所副總杜惠娟、期交所副總吳阿秋、證期局科長楊璦年。台灣集中保管結算所／提供
集保結算所11月6日舉辦「亞洲永續金融新篇章」國際座談，與會嘉賓( 左至右)投保中心總經理林俊宏、櫃買中心總經理陳麗卿、證期局組長李秀玲、集保結算所董事長林丙輝、證期局副局長黃仲豪、國際資本市場協會Bryan、證交所副總杜惠娟、期交所副總吳阿秋、證期局科長楊璦年。台灣集中保管結算所／提供

「2026台灣周」期間，集保結算所11月6日舉辦「亞洲永續金融新篇章」國際座談，聚焦「台灣上市公司如何因應ESG評級新時代」與「永續發展票券之創新實踐」兩大核心議題，邀集主管機關、國內外金融機構、發行企業及評級監理專家齊聚一堂，深度剖析國際永續發展趨勢，期能協助台灣企業提升資訊揭露品質，並為資本市場注入永續金融新動能。

論壇首先由國際資本市場協會（ICMA）執行長Bryan Pascoe進行專題演講，分享「全球視野下的ESG評級與數據產品」；第一場座談以「從海外經驗，看台灣上市公司該如何因應ESG評級新時代？」為題，由 ACGA 理事Jeffrey R. Williams主持，邀請FoSDA執行長 Will Goodhart、Glass Lewis 亞太區負責人Stanley Soosur及MSCI 亞太區政府及監管事務負責人Michael Yam進行深度對話。

座談主持人點出核心議題：台灣企業在評級分數不一、努力未被看見及資料能否經驗證等面向，仍面臨挑戰。三位與談人針對「評級機構如何蒐集資料、企業應建立哪些ESG資料治理、內部控制及與評級機構溝通機制」分享經驗；另「國際揭露準則能否降低評級差異、評級方法應追求一致還是保留多元」議題，與談人就ISSB、ESRS等國際準則進行討論，並分享「企業因應AI與資料運用的新趨勢」，現場氣氛熱烈。

座談尾聲，與談人依序就「台灣上市公司未來一年內最該做的一件事」提出建議，期盼台灣上市公司能掌握國際ESG評級與揭露趨勢，強化資料治理並與評級機構有效溝通，讓企業的永續努力被完整且正確地看見。

第二場綜合座談以「What’s More：完備綠色金融版圖-永續票的創新實踐與投融新契機」為題，聚焦探討台'灣首創永續發展票券制度的挑戰與未來發展。由票券商公會秘書長許雙全主持，邀請兆豐票券總經理陳適毅、國際票券總經理甘美珠、潤隆建設財務長盧佳茵、ICMA總監 Ricco Zhang，及惠譽常青亞太區負責人Aaron Wei等業界專家進行交流。

與談人分別以承銷商、機構投資人及發行人等多方角度，分享企業從確立永續發展目標、依循國際標準制訂計畫書、取得評估機構報告，至發行永續發展票券的完整實務運作，並就國際發展趨勢、未來推動的挑戰，提出極具參考價值的建言，尤其針對永續發展票券嚴謹的檢視程序與創新的經驗，更給予高度肯定。

第二場座談，與談人期盼市場能在各方合作與政策推動下，吸引更多中小企業投入，打造出讓廣大企業皆能受惠的綠色金融環境，引發現場聽眾廣大迴響。

集保結算所表示，隨著全球永續資訊揭露要求日益嚴謹與綠色金融商品持續創新，集保結算所將持續扮演資本市場關鍵樞紐，依循金管會永續發展相關政策指引，深化數位化永續服務平台與多方合作機制，協助台灣上市公司與金融機構接軌國際標準。

集保結算所 永續

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