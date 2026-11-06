金融資源成為產業成長動能 亞洲資產管理論壇聚焦創新與國際鏈結

2026台灣周重點活動「亞洲資產管理論壇」11月6日於高雄舉行，吸引逾250位金融、產業及各界代表參與。論壇從高雄資產管理專區推動成果出發，結合政策推動、國際金融中心發展經驗及全球資產管理趨勢，探討如何透過金融創新、資本市場及多元金融服務，引導資金投入實體產業，支持企業創新升級與國際布局。

今年適逢高雄資產管理專區成立滿一周年，這次論壇特別於高雄舉辦。金管會主委彭金隆、高雄副市長羅達生與證交所董事長林修銘皆親自出席並致詞，肯定高雄專區的設立為台灣資產管理產業開創嶄新契機，並帶動城市轉型與產業成長。彭金隆表示，高雄專區核准進駐的金融機構已由首波23家增至62家，並持續擴大試辦項目，包括銷售未具證境外基金、私募股權基金投資99人限制及保險商品預繳保費專屬帳戶等。未來將持續推動法規鬆綁，發揮高雄專區「地方先行、成功擴散」的政策功能，擴大政策效益；林修銘強調將持續配合政策推動，整合資本市場資源，深化金融與產業連結，助力台灣接軌國際、拓展全球發展機會。

這次論壇特別邀請東京國際金融機構FinCity.Tokyo會長中曾宏透過預錄影片演講。中曾宏曾任日本銀行副總裁，長期致力於推動日本國際金融發展。他指出，台日皆具多元產業基礎及全球供應鏈優勢，應拓展多元金融管道，引導資金投入具發展潛力的產業。並以台灣與熊本合作建構韌性供應鏈為例，期盼未來將既有科技產業合作延伸至資產管理領域，深化台日政策交流，促進雙向資金流動。

在專題演講部分，首先由投信投顧公會理事長尤昭文發表演說，聚焦全球經濟情勢變化與市場波動下的另類資產配置趨勢。演講中提到，儘管全球處於升息環境，另類資產規模仍持續擴大，顯示其在資產配置中的重要性日益提升。此外，隨著高雄專區成立及相關法規逐步鬆綁，台灣另類投資商品與服務持續發展，金融市場也朝向更多元、完善的方向邁進。

第一場專題對談「從工業重鎮到金融樞紐：高雄專區一周年的轉型與未來」，邀請高雄市副市長羅達生、日月光行政資源中心副總李叔霞及中信銀行資深副總楊子宏，共同分享高雄專區帶動南部金融發展成果，以及對在地金融環境與產業結構變化的觀察，並就企業邁向國際化過程中，政府與金融業如何在籌資、投資、資產管理及人才延攬等面向提供企業支持。

第二場專題對談以「亞資領航：金融創新驅動產業升級新動能」為題，由金管會副主委莊琇媛主持，邀請台灣證券交易所業務委員胡則華、KPMG主席陳俊光、中華開發資本總經理南怡君及黑石集團財富管理亞太區主管Ed Huang，從政策推動、資本市場、金融服務及國際投資經驗等面向，深入探討資產管理如何引導資金挹注產業、支持企業發展，並就亞資中心下一階段的推動方向交換意見。

這次亞洲資產管理論壇透過各界交流與經驗分享，探討如何透過法規創新、資本市場與多元金融服務，協助企業籌資、投資及拓展國際市場，將金融資源轉化為產業成長動能。進而深化資金與產業鏈結，引導資金投入台灣具發展潛力的產業，支持企業擴大投資、加速創新升級，亦期盼透過資產管理進一步提升台灣產業的國際競爭力。