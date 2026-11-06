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台股重挫1,873點跌破4萬點 金管會出手祭出五項措施救市

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

台股近期受國際政經情勢衝擊明顯波動，6日加權指數開低後一度重挫逾3,700點，最低來到37,837.05點，終場下跌1,873.08點、跌幅4.51%，收在39,701.64點，較近一年高點49,968.92點已回落逾20%。為穩定市場，金管會宣布，自11月9日起採行五項穩定市場措施，其中包括大幅調降盤中借券賣出委託上限，以及提高融券保證金成數，並呼籲投資人理性因應。

從籌碼面觀察，三大法人6日合計賣超1,140.06億元。其中外資及陸資賣超911.88億元，自營商合計賣超494.76億元，僅投信逆勢買超266.58億元，整體仍呈現較大賣壓。信用交易方面，截至5日止，全市場擔保維持率降至159.77%，單日下滑7.65個百分點。

金管會表示，已持續密切掌握國際金融情勢及全球股市變化，並備妥相關應變措施。為維持證券市場秩序及穩定，此次祭出五大措施中，一是將每日盤中借券賣出委託數量，由原本不得超過該檔有價證券前30個營業日日均成交量的30%，大幅調降至3%，但因證券商發行認售權證、指數投資證券、結構型商品與股權衍生性商品等避險需求，或擔任流動量提供者、造市者所需的借券賣出，則不受此限制。

二是上市櫃有價證券的最低融券保證金成數，由90%調高至130%，提高放空成本；三是在融資戶補繳方面，投資人經證金公司或證券商同意後，除了今年3月30日已納入的上市櫃零股及興櫃股票外，也可以其他具市場流動性且價值可客觀合理評估的多元擔保品，例如透過複委託持有的外國有價證券，補繳融資自備款或融券保證金差額，有助緩解斷頭壓力。

四是金管會鼓勵上市櫃公司視自身資金調度、財務狀況及買回目的，適時評估實施庫藏股，目前庫藏股買回已採電子化申報；五是鼓勵企業適時召開法人說明會或參與主題式業績發表會，主動說明營運現況、財務表現、產業展望及未來發展策略，以穩定市場信心。

金管會強調，將持續關注國際金融情勢與國內資本市場變化，適時調整各項穩定措施，並建議投資人依自身投資策略審慎投資，理性因應市場波動。

台股 金管會

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