保單借款利率減碼1.5% ！保誠人壽推美元分紅保單優惠借款專案

保誠人壽日前正式推出「美輕優利」美元分紅保單優惠借款專案。面對全球金融市場波動，以及客戶對資產配置與財務彈性需求持續提升的趨勢，保誠人壽針對指定美元分紅保單提供借款利率減碼1.5%的優惠方案，協助客戶活化保單資產價值，在兼顧保障規劃與長期財務目標的同時，擁有更靈活的資金運用空間。無論是教育支出、退休準備、資產配置或短期資金需求，客戶皆可善用保單價值，在無須解除保險契約的情況下提升財務彈性。

保誠人壽表示，近年來高資產及中高資產客群更加重視資產運用彈性。當面臨短期資金需求時，透過保單借款機制，客戶可善用既有保單價值取得資金，並兼顧長期財務規劃。此次「美輕優利」專案適用指定美元分紅保單，符合條件的客戶於活動期間申辦借款，可於優惠期間 (自保單借款撥款日算起一年內)享原借款利率減碼1.5%優惠；例如原借款利率為5.25%，優惠後可降至3.75%。專案不設最低借款金額門檻，客戶無須另填專案申請書，依現行保單借款流程辦理即可適用優惠利率，讓資金調度更便利、更有效率。保誠人壽期望透過簡便服務設計，把簡單申辦留給客戶，把複雜流程交給保誠專業團隊處理，協助客戶更輕鬆運用保單價值。

保誠人壽指出，保險除了提供風險保障功能外，更是許多家庭長期財務規劃的重要一環。透過保單借款，客戶可在無須解除保險契約的情況下同時取得所需資金，不必因短期資金需求而提前終止長期規劃。

保誠人壽表示，人生不同階段都可能面臨教育、創業、退休規劃、資產配置或突發資金需求等情境，而保單借款可成為客戶長期財務規劃的重要輔助工具。透過此次「美輕優利」優惠借款專案，希望協助客戶發揮美元保單價值，在兼顧保障需求的同時，也擁有更大的資金運用彈性。