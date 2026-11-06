立法院最新國會聯絡評鑑結果出爐 郭秩名領軍金管會團隊拿下13連霸

立法院國會助理工會公布最新的第11屆第2次國會聯絡評鑑調查結果，金管會拿下公務機關聯絡工作整體表現最值得肯定的第一名，從第二名到第五名分別為農業部、教育部、警政署及公路局。

在聯絡人方面，整體表現值得肯定者包括金管會楊文仁、公路局張曉凌、數位發展部陳俊傑、衛福部莊鈞富以及並列第五名的退輔會葉麗玲、農業部戴毓璇。

金管會已經是連續13年拿下國會聯絡評價評比第一名的佳績，能夠取得「13年連霸」這麼亮眼的成績，統籌金管會的國會聯絡和媒體及對外公關事務的參事郭秩名，可說是背後最重要的推手，郭秩名二十多年前在金管會成立之前，就在財政部負責媒體公關事務，之後金管會成立，郭秩名就開始負責國會聯絡和媒體公關的事務，更連續13年帶領國會團隊拿下評鑑第一名。

由於郭秩名在對外聯繫跟溝通協調相關專業上的好口碑，他也曾受邀擔任國家文官學院高階文官班講座，師大人文中心講座、公務人力中心講座的講師。

在國營事業及政府捐資成立的財團法人等單位方面，聯絡工作整體表現值得肯定的單位，依序為中油、台電、自來水及台鐵公司；第五名則由台糖、中華郵政及中央銀行並列。

此次的調查共發出595份，實際回收543份，其中12份為無效問卷、16份為空白問卷，有效問卷共515份，回收率約為92%。立法院國會助理工會指出，國會聯絡工作與立法問政、質詢及選民服務密切相關，聯絡窗口的專業程度、協調能力、回應效率及溝通態度，都可能影響委員辦公室取得資訊與推動問政工作的順暢程度，持續辦理評鑑目的在於促進國會與各機關之間的良性互動，讓國會聯絡人更能掌握立法院議事運作及委員問政需求，並建立有效、即時且相互尊重的溝通機制。