穩定幣支付、數位資產託管怎麼做？資誠提三大布局重點

AI與Web3加速走入金融場景，數位資產應用也從試辦走向商用。資誠6日指出，企業可從穩定幣支付等實際需求切入，金融機構若要拓展數位資產保管、交易或借貸業務，則應優先做好客戶資產保護、洗錢防制與資安控管，並算清楚建置成本。資誠也宣布成立「虛擬資產服務平台」，整合策略、法遵、稅務及資安等服務。

資誠與台灣投資人關係協會在台灣周舉辦論壇，聚焦AI、實體資產代幣化（RWA）及資安治理。資誠聯合會計師事務所所長徐聖忠表示，PwC預期，2027年全球加密資產監理重心將轉向制度落實與執法。隨著銀行與資產管理業者加速參與，企業能否建立可信賴、可擴大經營的商業模式，將成為競爭關鍵。

資誠提出三項布局重點。首先，企業應依產業特性、客戶需求及法規開放程度選擇業務。其次，金融機構推出數位資產服務前，須整合前台到後台作業，評估系統成本、擔保品管理與資本要求，並建立資產隔離機制。第三，資安與內控應從董事會延伸到日常營運和資料管理，確保異常事件能追蹤、可稽核。

普華商務法律事務所合夥律師李裕勳指出，AI代理能自主執行更多任務後，金融機構須明定它能存取哪些資料、可自行做哪些決定，高風險操作仍應保留人工核可。資誠企業管理顧問公司董事李春勳表示，未來AI代理可依企業授權付款、調度資金或管理擔保品，穩定幣與存款代幣可望成為交易工具。台灣也可結合AI硬體供應鏈優勢，探索GPU、AI伺服器及算力收益權的代幣化機會。

資誠智能風險管理諮詢公司執行董事唐雍為指出，AI可協助資安團隊分類告警、比對威脅情資及整理報告，中高風險行動仍須人工覆核。資誠會計師胡友貞表示，Web3服務串接區塊鏈、錢包、銀行與第三方業者後，單一環節出錯可能沿交易鏈擴散，企業須能及時發現、處理並說明異常，才能支撐支付、託管等服務擴大商用。