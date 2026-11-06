台幣匯率戲劇性反轉 終場32.768元作收守住33大關　震盪幅度超過3角

新台幣匯價今天終場出現戲劇性的翻轉。匯市上午一開盤之後隨著股匯雙殺，使得新台幣匯價一度貶破33大關，但是下午４時收盤時，卻戲劇性地由貶值2角，轉為升值1.08角，以32.768元作收。合計台北外匯經紀公司和元太外匯經紀公司的總成交量為31.56億美元。

匯銀人士分析，除了出口商今天拋匯相當積極之外，台股收盤時跌幅收斂也有關係。而在中央銀行出面協調出口商機積極拋匯之下，匯價在中午已回到33元的關卡之內，但是尾盤不但沒有貶值，反而還大幅升值超過1角，震盪幅度超過3角，是非常戲劇性的轉變。

台北外匯經紀公司和元太外匯經紀公司今天的成交量分別為23.58億和7.98億美元。匯銀人士表示，今日包括人民幣、新台幣還有日圓終場都升值，除了央行順應今天亞幣小幅走升的趨勢之外，出重手進場以及通知出口商積極拋匯也是重要原因。因為新台幣從10月13號貶破32關卡之後，到再貶破33元，中間花了不到一個月的時間，已經挑戰央行的底線，央行今天趁勢直接把匯價拉回32.8元之內，希望能跟33元關卡保持「安全距離」。