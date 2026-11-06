台新新光銀行元旦合併！ 信用卡換哪張？帳號、金融卡、存摺異動看過來

台新銀行與新光銀行訂於2027年1月1日合併，合併後以台新銀行為存續銀行，新光銀行為消滅銀行，客戶與新光銀行的各項權利義務將由台新銀行概括承受。原新光銀行的各產品帳號將依台新銀行規則產生14碼新帳號，利息結算方式為半年結息，結算日調整為每年6/20及12/20。

帳號：合併基準日後，新光銀行名稱及銀行代號調整為「台新銀行812」。原新光銀行台幣活期存款、綜合存款、支票存款及實體定存單帳號均為13碼，合併基準日起台新銀行將重新配發14碼帳號。

存摺：新光存摺自合併日起將無法使用，須攜帶原新光銀行存摺至任一分行辦理換發。如有未及於合併日前補登存摺之交易明細，於合併日結轉為支出、收入各一筆列印於存摺。換發存摺原則須由本人來行辦理，須於合併基準日後持原新光銀行存摺或身分證明文件至台新銀行任一分行換發。

金融卡：合併基準日起一年金融卡皆可正常使用，原新光金融卡將於2028/1/1停用。

信用卡：原新光銀行信用卡將依卡別轉換為對應之台新銀行信用卡，卡別轉換對應如下：

新光銀行鼎鑽財富無限卡，轉為台新銀行財富無限卡

新光銀行無限卡，轉為台新銀行財富無限卡

新光銀行世界卡，轉為台新銀行尊爵世界卡

新光銀行新光三越聯名卡，轉為台新銀行新光三越聯名卡

新光銀行義大世界聯名卡，轉為台新銀行義大世界聯名卡

新光銀行美麗華聯名卡，轉為台新銀行美麗華聯名卡

其他未列示之有效卡別（包含極緻卡、寰宇現金回饋卡、鈦鑽卡、新鑽卡、ESG卡、OU點點卡、分期7卡、加油卡、悠遊聯名卡、COMBO卡），統一轉換為台新銀行 Richart 卡

以新光銀行存款帳⼾代扣繳費用：合併基準日後，原則上新光銀行既有之存款帳號均會自動轉入相對應之台新銀行新帳號中，不影響原本約定的代扣繳交易(包含公用事業費用、信用卡款項…等)。若發現有繳費交易失敗情況，可立即與台新銀行客服聯繫：02-2655-3355(付費電話)/0800-023-123(限市話)。

定存：原持有新光銀行定期性存款：

(一)採固定利率者，依新光銀行原存款利率計息至期滿。

(二)採機動利率者，自合併基準日起依符合台新銀行牌告利率之各期別機動利率計息，台新銀行定存以365日為計息基礎，依實際存款天數比例，乘以存款期間應適用之利率計算。

系統維護及轉換時間

暫停時段：2026/12/31 (四) 18:00起

影響範圍：新光銀行官網、網路銀行、行動銀行APP停止服務。

暫停時段：2026/12/31(四) 15:20~01/03(日) 22:00

影響範圍：新光銀行實體ATM全功能服務。

暫停時段：2027/01/01(五) 04:00~01/02(六) 14:00

影響範圍：台新網路銀行(含無障礙網路銀行、無障礙網路ATM)、行動銀行(含友善專區)、網路ATM、台新實體ATM、Richart APP (含Richart網路銀行)、Richart Life APP (含Richart Life 官網)、官網繳費中心/線上櫃台、RWD繳費網、eDDA網銀雙因、電話語音之全功能服務。

暫停時段：2027/01/02(六) 14:00~22:00

影響範圍：台新行動銀行/網路銀行/Richart：投資理財相關功能(包含基金、外國有價證券、海外債券、境外結構型商品等)及保險相關功能。

分行據點：

合併後，台新銀行全台分行家數將增至204家，海外服務據點12處。原新光銀各地分⾏將繼續於原址提供服務，惟部分分⾏因名稱重複將進⾏分⾏名稱調整。