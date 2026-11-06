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永豐銀行：今早交易量大影響跨行交易 現已恢復正常
永豐銀行下午發新聞稿指出，6日9時14分至10時17分，受今日台北股市交易量大及母公司現金增資股繳款最後一日等因素影響，產生較大量的交易影響跨行轉帳服務，目前已恢復正常。
永豐銀行表示，跨行轉帳服務目前已恢復正常，並持續即時監控。針對可能影響股款交割的客戶，本行已與永豐金證券通報協調特別處理，並通知各分行執行證券交割款補扣作業。若客戶因本次情形有違約或需提出證明，本行將協助與相關證券公司聯繫提供必要協助，全力保障客戶權益。
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