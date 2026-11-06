永豐銀行：今早交易量大影響跨行交易 現已恢復正常

股匯雙殺，台股今日早盤一度狂跌超過3700點，外資大舉匯出，也使新台幣匯率今日開盤之後就貶破33元關卡，盤中會價最低來到33.04元，一度重貶1.64角，目前匯價在32.995元，仍在33元附近，預期今日收盤價恐怕仍貶破33元。

2026-11-06 10:16