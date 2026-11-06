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彰銀獲利／前十月稅後純益年增22% 超越去年全年

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

彰銀（2801）公布今年10月份自結合併稅後盈餘16.28億元，年增14.9%，受惠核心業務淨收益持續創高，累計前十月合併稅後純益189.98億元，已經超越去年全年獲利表現，較去年同期成長22%，每股稅後純益（EPS）為1.58元。

在獲利穩健成長的同時，彰銀持續將環境永續融入金融本業與營運管理。環境部日前舉行第8屆國家企業環保獎頒獎典禮，彰銀榮獲非製造業組金級獎，並獲頒「榮譽環保企業獎座」，肯定彰銀連續三屆獲銀級以上獎項、今年更晉升金級的長期成果。彰銀2024年通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）近程目標審核，承諾以2020年為基準年，2030年將範疇一及範疇二溫室氣體排放量減少42%；2025年排放量較基準年減少29.09%，優於同期線性減量進度。同時，2025年綠電轉供量達251萬度，全行再生能源使用率達10.07%。

此外，彰銀積極發揮金融影響力，運用綠色授信、永續績效連結貸款及綠色債券投資支持企業低碳轉型。2025年底綠色授信及永續績效連結貸款餘額達1,557億元，綠能科技產業貸款餘額達117億元，當年新增投資綠色債券78億元，持續引導資金投入永續產業，並透過綠色辦公、綠色採購及濕地植樹活動，將環保理念落實於日常營運。

彰銀今年在「雙翅膀策略」與核心業務雙重帶動下，獲利表現亮眼，員工的貢獻功不可沒。彰銀從制度保障、家庭支持、健康照護及職場安全等面向精進員工福利，獲台中市幸福職場評選「三星獎」及「幸福創意獎」雙項肯定，並提供優於法令的生育津貼、產假及陪產假、休假補助與健康照護等措施，具體落實多元、公平與共融（DEI）精神，營造友善共融的幸福職場。

彰銀表示，未來將持續深化核心業務、精進員工照顧措施，擴大永續金融及環境保育行動，以優異經營績效實踐企業永續責任，創造企業、員工與社會多方共好。

彰銀 環境部 環保

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