永豐銀轉帳一度出問題！永豐：股市交易量大致跨行交易緩速 現已正常

社群平台今日傳出有證券戶透過永豐銀行轉帳失敗，擔心因此違約交割。永豐銀行下午發出聲明強調，主要是在上午9時14分至10時17分，受台北股市交易量大及母公司現金增資股繳款最後一日等因素影響，產生較大量的金流，導致跨行轉帳服務緩速，目前已恢復正常。

永豐銀行強調，針對可能影響股款交割的客戶，已與永豐金證券通報協調特別處理，並通知各分行執行證券交割款補扣作業。跨行轉帳服務目前已恢復正常，並持續即時監控。

永豐銀行特別指出，若客戶因本次情形有違約或需提出證明，將協助與相關證券公司聯繫提供必要協助，全力保障客戶權益。