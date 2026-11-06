快訊

新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

高市「台灣有事」發言滿1年！日本重申對台立場未變 拒答是否撤回

郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐銀轉帳一度出問題！永豐：股市交易量大致跨行交易緩速 現已正常

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐銀今日發布聲明，股市交易量大以致跨行交易緩速，現已恢復正常。圖/永豐銀行提供
永豐銀今日發布聲明，股市交易量大以致跨行交易緩速，現已恢復正常。圖/永豐銀行提供

社群平台今日傳出有證券戶透過永豐銀行轉帳失敗，擔心因此違約交割。永豐銀行下午發出聲明強調，主要是在上午9時14分至10時17分，受台北股市交易量大及母公司現金增資股繳款最後一日等因素影響，產生較大量的金流，導致跨行轉帳服務緩速，目前已恢復正常。

永豐銀行強調，針對可能影響股款交割的客戶，已與永豐金證券通報協調特別處理，並通知各分行執行證券交割款補扣作業。跨行轉帳服務目前已恢復正常，並持續即時監控。

永豐銀行特別指出，若客戶因本次情形有違約或需提出證明，將協助與相關證券公司聯繫提供必要協助，全力保障客戶權益。

永豐銀 永豐 交易量

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永豐銀行爆10萬遭莫名轉走！股民急查帳戶笑了：還好錢都套在股市

永豐銀遭駭 金管會：未影響客戶信心無資金異常狀況

永豐銀爆盜轉事件 KPMG 籲網銀用戶多做一動作守荷包

永豐銀行帳戶遭盜轉 檢警初查收款帳戶無涉案跡象

相關新聞

永豐銀轉帳一度出問題！永豐：股市交易量大致跨行交易緩速 現已正常

社群平台今日傳出有證券戶透過永豐銀行轉帳失敗，擔心因此違約交割。永豐銀行下午發出聲明強調，主要是在上午9時14分至10時17分，受台北股市交易量大及母公司現金增資股繳款最後一日等因素影響，產生較大量的金流，導致跨行轉帳服務緩速，目前已恢復正常。

央行阻貶加出口商大舉拋匯 台幣匯價中午暫時守住33關卡

中央銀行出手阻匯，新台幣匯率早上一度貶破33元關卡之後，央行隨即出手阻貶，台匯價劇烈震盪，盤中貶值幅度一度縮小到32.92元，午盤暫以32.925元作收。今日上午的台北外匯經紀公司成交量為11.96億美元。

永豐銀行：今早交易量大影響跨行交易 現已恢復正常

永豐銀行下午發新聞稿指出，6日9時14分至10時17分，受今日台北股市交易量大及母公司現金增資股繳款最後一日等因素影響，產生較大量的交易影響跨行轉帳服務，目前已恢復正常。

彰銀獲利／前十月稅後純益年增22% 超越去年全年

彰銀（2801）公布今年10月份自結合併稅後盈餘16.28億元，年增14.9%，受惠核心業務淨收益持續創高，累計前十月合併稅後純益189.98億元，已經超越去年全年獲利表現，較去年同期成長22%，每股稅後純益（EPS）為1.58元。

永豐銀爆盜轉事件 KPMG 籲網銀用戶多做一動作守荷包

永豐銀行多名客戶帳戶款項遭盜轉，引發外界關注網銀如何把關。KPMG安侯企業管理董事總經理謝昀澤指出，銀行確認登入者身分後，扣款前還要核對客戶是否同意這筆交易，包括錢要轉給誰、轉多少，以及使用的裝置與操作情境是否合理。只要系統把前一道程序的「已驗證」當成客戶同意匯款，就可能放行未經授權的交易。

股匯雙殺 台幣今早盤貶破33元 一度重貶1.64角

股匯雙殺，台股今日早盤一度狂跌超過3700點，外資大舉匯出，也使新台幣匯率今日開盤之後就貶破33元關卡，盤中會價最低來到33.04元，一度重貶1.64角，目前匯價在32.995元，仍在33元附近，預期今日收盤價恐怕仍貶破33元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。