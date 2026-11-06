永豐銀爆盜轉事件 KPMG 籲網銀用戶多做一動作守荷包

永豐銀行多名客戶帳戶款項遭盜轉，引發外界關注網銀如何把關。KPMG安侯企業管理董事總經理謝昀澤指出，銀行確認登入者身分後，扣款前還要核對客戶是否同意這筆交易，包括錢要轉給誰、轉多少，以及使用的裝置與操作情境是否合理。只要系統把前一道程序的「已驗證」當成客戶同意匯款，就可能放行未經授權的交易。

永豐銀4日說明，駭客利用新網銀交易系統供應商的安全設定，透過反覆試誤找出有效帳戶，造成款項遭不明轉出。銀行表示，相關款項已於3日全數返還，並已阻斷本案手法、加強交易驗證與異常監控。謝昀澤指出，完整攻擊方式及各系統受到的影響，仍待後續調查釐清。

謝昀澤以臨櫃匯款為例，行員即使查得到帳戶，也要確認來人有權動用存款，並核對收款人與金額。網銀同樣要逐筆把關。如果系統誤認操作者身分，或把其他程式傳來的指令視為客戶已確認，款項就可能被轉出。他建議，高風險匯款應在扣款前一併核對客戶身分、操作裝置、收款人及金額。

銀行App上線前通常會做功能與資安測試，為何仍可能出現漏洞？KPMG安侯建業執行董事林大馗指出，測試要涵蓋App、身分驗證服務到後端扣款系統的完整流程。除了確認正常轉帳能完成，也要模擬未經客戶同意的交易，檢查各系統是否正確傳遞與核對授權資訊，以及後端能否在扣款前攔下交易。

謝昀澤表示，金融業的資安風險常出現在老舊系統與剛上線的新系統。老系統可能有漏洞尚未修補，銀行應訂出修補與汰換計畫。新系統則可能因管理者還不熟悉安全設定，或測試範圍不足而出現缺口。他建議，銀行應在接近正式營運的設定下測試完整交易流程，並事先規劃上線後如何監控異常，必要時迅速暫停受影響的功能。

對網銀用戶，謝昀澤建議開啟銀行提供的轉出或扣款通知，以便及早發現異常。若收到非本人交易的通知，應直接透過銀行官方App或官網提供的客服管道通報。