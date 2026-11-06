央行阻貶加出口商大舉拋匯 台幣匯價中午暫時守住33關卡

中央銀行出手阻匯，新台幣匯率早上一度貶破33元關卡之後，央行隨即出手阻貶，台匯價劇烈震盪，盤中貶值幅度一度縮小到32.92元，午盤暫以32.925元作收。今日上午的台北外匯經紀公司成交量為11.96億美元。

匯銀人士指出，除了外資匯出的力道之外，台幣匯率貶破33兌1美元的價位之際，央行也協調出口商大局進場拋匯，來減少外資匯出的貶值幅度，使得上午10時過後，新台幣的匯價再度站回33元關卡。不過由於外資大量匯出，央行今天能否抵擋得住這股匯出資金潮，守住台幣不貶破33元的關卡，仍有待觀察。