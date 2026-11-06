二代接班先做哪些準備？安永談家族治理、金流與 IPO

家族企業接班，股權怎麼分、誰有決策權、股東想退出時怎麼處理，都得提早規劃。安永聯合會計師事務所5日舉辦第五屆安永新世代寰宇領袖英會，指出台灣家族企業面臨接班意願不一、產業轉型、少子化與高齡化等挑戰，傳承除了移轉財產與股份，也要同步建立家族決策機制、安排經營權，並管好家族與公司的金流。

安永稅務服務部南區負責人吳文賓表示，家族可透過家族憲章、家族會議訂出共同決策規則，再視財富規模與資產類型，評估是否設立家族辦公室，統籌財富管理與家族事務。

對多數台灣家族而言，由家族成員負責日常協調，再按需求引進外部專業，有助兼顧成本與專業。重點在於把權責分清楚，並留下決策紀錄，讓後續執行有據可循。

安永稅務服務部協理張壬景指出，家族可依需求搭配閉鎖性公司、人壽保單與信託。閉鎖性公司可限制股份轉讓，並透過複數表決權或具特定事項否決權的特別股，兼顧利益分配與經營主導權。人壽保單可指定受益人，也能為繳稅預作資金安排。信託則可分別規劃本金與孳息由誰受益，讓股權集中管理、收益分配與跨代傳承更有彈性。

安永稅務服務部資深副總經理詹朝財提醒，家族與企業的金流若混在一起，容易衍生稅務風險。例如股東借錢給公司，只靠口頭約定，沒有訂明還款方式，或將股東私人消費列為公司費用，都可能在查核時難以說明。企業應分開管理個人與公司資金，釐清費用歸屬，讓契約、帳務與實際金流相互對得上，並定期檢視、及早處理異常。

安永審計服務部執業會計師洪福贊表示，首次公開發行（IPO）除了籌資，也可協助企業健全內控、拓展策略合作，並透過員工認股等長期獎酬吸引及留住人才，支援二代接班。企業啟動IPO前，應先檢視財務報表、公司治理、內控法遵及接班人才是否準備到位。若同時規劃轉投資，也要評估產業前景、財務承受能力、盡職調查結果、公司治理與風險管理，再依控制權、稅負及資金需求選擇投資架構。

安永財務管理顧問執行副總經理劉安凱指出，第一代多關注企業成長與財富實現，第二代面臨接班選擇，到了第三代，股權分散與分配公平的問題通常更複雜。企業可依發展階段，評估設立閉鎖性家族控股公司、辦理IPO，或將不同事業的經營權分開安排。股權價值仍須回到獲利能力、營運效率與財務槓桿等基本面，再透過同業比較或評估未來收益衡量。股權有合理的交易價格與流通管道，也能讓股東退出及企業資源配置更有彈性。

研討會也透過實務案例與情境模擬，讓與會者討論不同傳承工具如何運用。君帆工業總經理胡正傑則分享二代接班經驗，談如何延續企業核心價值，同時因應市場、人才及產業環境變化，推動創新。