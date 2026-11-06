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台股早盤暴跌3,737點 新台幣15分鐘內貶破33元關
受到美股今晨史詩級的重挫，台股一開盤就噴跌逾3000點，「萬」金股信驊（5274）跌停，一張股票就蒸發了百萬元新台幣；新台幣以32.92開盤，貶值4.4分，開盤15分鐘內貶破33元，最低匯價為33.04元。
投行分析，市場正在重新評估美國未來資料中心建設與AI資本支出的執行及監管風險，這並不代表AI的基本需求已經消失。跌勢從半導體擴散至其他板塊，但相當一部分似乎源於系統化交易與部位調整，而非企業基本面突然惡化。
匯銀指出，美國公債再度發揮避險作用。今天(11月6日)公布的非農就業報告，尤其是薪資增幅，將影響市場對聯準會12月會議的預期。
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