快訊

高檢署出手！違反國安法、貪汙起訴高金素梅求刑14年、張俊傑15年

霸王級寒流又要來了？ 專家破解迷思 曝決定冷不冷的關鍵因素

91APP用Google表單補償申請被罵翻！「資安零分」二度致歉改用這管道

聽新聞
0:00 / 0:00

台股早盤暴跌3,737點 新台幣15分鐘內貶破33元關

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照

受到美股今晨史詩級的重挫，台股一開盤就噴跌逾3000點，「萬」金股信驊（5274）跌停，一張股票就蒸發了百萬元新台幣；新台幣以32.92開盤，貶值4.4分，開盤15分鐘內貶破33元，最低匯價為33.04元。

投行分析，市場正在重新評估美國未來資料中心建設與AI資本支出的執行及監管風險，這並不代表AI的基本需求已經消失。跌勢從半導體擴散至其他板塊，但相當一部分似乎源於系統化交易與部位調整，而非企業基本面突然惡化。

匯銀指出，美國公債再度發揮避險作用。今天(11月6日)公布的非農就業報告，尤其是薪資增幅，將影響市場對聯準會12月會議的預期。

新台幣 台股 匯率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股史詩級崩跌！開低暴殺3,737點摜破年線 一度超過500檔跌停

新台幣大貶逼近33元、外資狂殺下誰敢買台股？分析師直指這些人

美股期指續跌！那指期貨挫1.3% 台股周五開盤面臨考驗

台股千金股掀退位潮！58檔急縮至39檔 信驊觸及跌停、僅1檔逆漲

相關新聞

台股早盤暴跌3,737點 新台幣15分鐘內貶破33元關

受到美股今晨史詩級的重挫，台股一開盤就噴跌逾3000點，「萬」金股信驊（5274）跌停，一張股票就蒸發了百萬元新台幣；新台幣以32.92開盤，貶值4.4分，開盤15分鐘內貶破33元，最低匯價為33.04元。

股匯雙殺 台幣今早盤貶破33元 一度重貶1.64角

股匯雙殺，台股今日早盤一度狂跌超過3700點，外資大舉匯出，也使新台幣匯率今日開盤之後就貶破33元關卡，盤中會價最低來到33.04元，一度重貶1.64角，目前匯價在32.995元，仍在33元附近，預期今日收盤價恐怕仍貶破33元。

財富管理論壇 金管會主委畫藍圖…彭金隆談亞資中心 推進市場質變、量變

金管會主委彭金隆昨（5）日表示，台灣推動「亞洲資產管理中心」計畫，期望做到「兩年有感、四年有變、六年有成」，目前正邁向「四年有變」，盼市場有明確的質變與量變。近期金管會將全力推動金融市場與資產管理專法，內容涵蓋市場發展、資產管理、國際人才、租稅政策誘因等，讓政策變成長期穩定、友善的法律制度。

央行：出口商應乘機賣美元 不要過度期待有更好的賣點

新台幣昨（5）日盤中一度進逼33元大關。中央銀行外匯局長蔡烱民昨日在記者會上呼籲，出口商不要過度期待有更好的賣點，應趁著美元不錯時點「可以多賣一點」。

台幣爆量貶 今恐探33元

台北股匯市昨（5）日再度股匯雙殺，新台幣盤中一度重貶1.64角，逼近33元整數關卡，終場收在32.876元，貶值5.5分，逾一年半以來新低。

外資10月淨匯出金額創高 外匯存底跌破6,000億美元

中央銀行昨（5）日公布，10月外資淨匯出達280億美元，史上單月新高，為了維持外匯市場秩序，央行也進場調節，使得10月外匯存底連二月下滑，來到5,964.3億美元，跌破6,000億美元關卡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。