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央行原民套幣 拉阿魯哇族篇12日發售
暌違十五年，中央銀行將於十二日發售第十五套「新臺幣硬幣原住民族系列組合─拉阿魯哇族篇」，限量發行一萬三千套，每套售價三五○元。
央行自一九九八年陸續發行十四套原住民族系列套幣，上一套為二○一一年的賽德克族篇，今年選定二○一四年獲核定為第十五族的拉阿魯哇族。套幣內含一枚精鑄廿元流通硬幣及一枚精鑄主題章牌。章牌正面以彩色圖案呈現拉阿魯哇族傳統服飾，背面則以聖貝及荖濃溪流域為主題，展現族群文化及生活環境特色。
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