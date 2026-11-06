央行原民套幣 拉阿魯哇族篇12日發售

金管會主委彭金隆昨（5）日表示，台灣推動「亞洲資產管理中心」計畫，期望做到「兩年有感、四年有變、六年有成」，目前正邁向「四年有變」，盼市場有明確的質變與量變。近期金管會將全力推動金融市場與資產管理專法，內容涵蓋市場發展、資產管理、國際人才、租稅政策誘因等，讓政策變成長期穩定、友善的法律制度。

2026-11-06 02:55