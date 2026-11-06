外資10月淨匯出金額創高 外匯存底跌破6,000億美元

中央銀行昨（5）日公布，10月外資淨匯出達280億美元，史上單月新高，為了維持外匯市場秩序，央行也進場調節，使得10月外匯存底連二月下滑，來到5,964.3億美元，跌破6,000億美元關卡。

外匯局長蔡烱民表示，外資10月淨匯出280億美元，不過與先前單月淨匯出規模差距不算太大，同時10月也包含股利匯出因素。

他觀察，近期外資賣超台股幅度有相對收斂情形，與10月相比，即使台股出現相近的跌點，但外資賣超金額略有收斂。

他重申，央行調節策略沒有改變，若當日供需明顯失衡，就會適時進場調節，採取「柳樹理論」因應，不希望波動太大。

央行昨日公布10月底外匯存底金額為5,964.3億美元，月減43億美元，連二月下滑，失守6,000億美元大關。蔡烱民指出，影響10月外匯存底變動因素，包括投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

其中投資運用收益及貨幣匯率變動對外匯存底皆為正貢獻，主要是10月美國公債殖利率水準佳，央行也將部分SWAP（換匯）部位轉投資美債，計入外匯存底，抵銷月減的規模。

在主要貨幣兌美元匯率變動部分，央行表示，美元指數10月升0.42%，主要貨幣兌美元除了歐元貶值1.25%，日圓小貶0.35%外，其餘貨幣均呈現升值，英鎊升1.26%、加幣升1.62%、澳幣升1%、瑞士法郎升1.51%、人民幣升0.7%。相較之下，新台幣兌美元10月貶值2.29%。

其他主要國家外匯存底方面，根據已公布10月外匯存底金額，南韓4,187億美元、月增27億美元；印度5,932億美元、月減222億美元。

其餘截至9月統計，中國大陸外匯存底3兆4,003億美元、月減380億美元；日本外匯存底持續縮水降至9,769億美元、月減181億美元；瑞士9,234億美元、月減291億美元。台灣外匯存底仍居全球第四大，僅次於中國、日本與瑞士。

央行昨日也同步公布10月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共計1兆7,426億美元，約當外匯存底292%。