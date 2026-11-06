央行：出口商應乘機賣美元 不要過度期待有更好的賣點

新台幣昨（5）日盤中一度進逼33元大關。中央銀行外匯局長蔡烱民昨日在記者會上呼籲，出口商不要過度期待有更好的賣點，應趁著美元不錯時點「可以多賣一點」。

針對市場傳出央行放寬出口商每日賣匯額度限制，蔡烱民澄清，過去並沒有相關限制，而是希望廠商分散結匯，但近來確實有廠商反映，年底將近有結售美元增加的需求，央行則回覆這部分「沒問題」，給予廠商更多空間，畢竟不希望出口商集中12月或明年1月結售美元，反而造成更大波動。

對於未來聯準會升息機率，蔡烱民指出，目前都還在觀察，除了近期油價下跌，若能維持下跌趨勢，美國通膨壓力可能放緩外，再者假設美國期中選舉過後AI投資減緩，美國經濟也可能會比預期緩和，「Fed還需要那麼鷹派嗎？」金融市場應該要重新評估聯準會未來升息可能性及美元走勢。

蔡烱民強調，廠商有台幣需求，需要結售美元，應該盡量分散，不要過於期待賣到更好價格，當市場一面倒過度期待，一旦到最後反轉，「門又顯得太擠，大家會擠來擠去」。

匯銀表示，若台股持續走弱、外資擴大賣超，新台幣不排除貶破33元，外資流向未見反轉前，新台幣短線貶值壓力難完全解除。

央行統計，今年以來新台幣貶幅4.37%，日圓貶幅1.02%，星元升幅0.73%，人民幣升幅4.78%，韓元升幅7.87%。