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熱錢急撤 金管會盯兩警訊

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導

外資10月急撤台股，加權指數狂跌，金管會昨（5）日統計10月外陸資淨匯出64.6億美元，市場關注外資是否持續撤資、金管會會否出手。金管會昨日表示，將緊盯兩大警訊，一是市場是否出現恐慌性預期，二是台股跌幅是否明顯超過其他國際股市。

以5日亞洲股市為例，南韓下跌5.52%、台股跌3.20%，台股跌勢介於主要市場之間。另截至4日，信用交易整戶擔保維持率167.42%，高於130%追繳門檻；借券賣出占成交值比率4.42%，風險仍可控。

證期局副局長黃仲豪指出，上市櫃公司前九月營收49.89兆元、年增38.21%，基本面穩健。金管會將持續監測股市及信用風險變化。

根據金管會昨日公布統計，10月外陸資淨匯出64.6億美元、約新台幣2,098億元，史上同期最大，終結連兩月、單月逾百億美元的淨匯入潮。

這波翻盤急又快。今年首季外資淨匯入178億美元、第2季589億美元、第3季315億美元，前三季包辦史上前五大單月淨匯入的四席，第4季開局卻由進轉出。

不只資金大舉匯出，外陸資10月賣超台股也是史上同期最大。

黃仲豪指出，國際股市震盪，10月外資賣超及匯出同步增加；但兩者雖高度相關，不能直接畫上等號，因賣股資金不一定立即匯出。

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