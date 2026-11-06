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台幣爆量貶 今恐探33元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台北股匯市昨（5）日再度股匯雙殺，新台幣盤中一度重貶1.64角，逼近33元整數關卡，終場收在32.876元，貶值5.5分，逾一年半以來新低。

新台幣已連續四個交易日走貶，累計貶值3.98角，貶幅達1.2%；今年以來累計重貶1.438元，貶幅4.37%，為今年最弱亞幣。

匯銀人士表示，外資持續賣超台股並匯出，短線尚未出現明確回流訊號，33元大關成為央行與市場多空交戰重要關卡。

儘管美國期中選舉落幕，政治不確定性暫時緩解，加上美伊緊張局勢風險降低，國際油價大跌，美元指數在101附近震盪，但台灣仍承受沉重外資資金流出壓力。外資昨天賣超台股逾1,024億元，連續六個交易日賣超，累計達6,144億元，今年以來賣超金額推升至2.8兆元，帶動市場美元需求持續增加。

外資大舉調節台股，匯市交易量再度爆量。新台幣昨天成交量達47.375億美元，為第五大巨量，值得注意的是，匯市前十大巨量有七次發生在今年，都是外資大舉賣超台股資金匯出所致，顯示股市資金流向已成為影響新台幣匯價重要因素。

匯市昨天另一焦點是33元整數關卡。

美元買盤午後轉強，新台幣貶至32.985元，但未能突破33元。

匯銀人士指出，央行及大型出口商下午增加美元供給，但部分中小型出口商在匯價逼近32.97至32.98元時撤回原有賣單，改掛33元以上價位，形成關卡前的拉鋸。

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