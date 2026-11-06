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財富管理論壇 金管會主委畫藍圖…彭金隆談亞資中心 推進市場質變、量變

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
經濟日報昨日舉辦「財富管理論壇—通膨變局 資產配置新策略」，金管會主委彭金隆（中）到場致詞，並與富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美（左起）、台新投顧總經理江浩農、中國信託商業銀行財富管理事業總處副總經理武于程、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、永豐金證券副總經理潘麗鈴、經濟日報副社長費家琪合影。記者曾學仁／攝影
經濟日報昨日舉辦「財富管理論壇—通膨變局 資產配置新策略」，金管會主委彭金隆（中）到場致詞，並與富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美（左起）、台新投顧總經理江浩農、中國信託商業銀行財富管理事業總處副總經理武于程、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、永豐金證券副總經理潘麗鈴、經濟日報副社長費家琪合影。記者曾學仁／攝影

金管會主委彭金隆昨（5）日表示，台灣推動「亞洲資產管理中心」計畫，期望做到「兩年有感、四年有變、六年有成」，目前正邁向「四年有變」，盼市場有明確的質變與量變。近期金管會將全力推動金融市場與資產管理專法，內容涵蓋市場發展、資產管理、國際人才、租稅政策誘因等，讓政策變成長期穩定、友善的法律制度。

彭金隆昨日出席本報主辦的「財富管理論壇—通膨變局 資產配置新策略」，他在致詞時指出，金管會從2024年9月5日提出亞洲資產管理中心計畫，迄今已滿兩年，截至目前已調整逾60項法規，若涵蓋其他周邊單位則超過100項，這是過去金融管理方面少見的法規調適狀況。

彭金隆提到，兩年有感，還有兩層意義，一是趕快的「趕」，二是勇敢的「敢」。前者是指台灣有充沛的資金、優秀的人才、完整的產業，但過去在資產管理的制度與觀念上，卻與國際先進經濟體有落差，因此必須加快、迎頭趕上。後者則是敢於挑戰國際，尤其過去兩年面臨困難時，反而激發出更多不同突破的想法。

面對下一階段的「四年有變」，彭金隆表示，希望市場能有明顯的質變和量變，包含法規制度上的轉變、參與者變多、規模變大，舉例來說，去年開放主動式ETF迄今，一年內有41檔上市，規模近1兆元，而經營高資產業務的銀行家數，則從12家增加至26家，客戶數超過3萬人，資產規模也逾3兆元，且高雄資產管理專區有62家金融機構進駐，顯示市場確實在改變。

彭金隆指出，「四年有變」還有另外兩層意義，一是遍地開花的「遍」，要讓參與者更普遍，資產管理要進入千家萬戶，例如去年推出了第一階段的「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA），上月行政院通過決議，將盡速修法提供租稅優惠，讓TISA能普及到大眾，以及近期希望能盡快通過修法的REITs改革等。

彭金隆說，在第二階段，金管會將全力推動金融市場與資產管理專法，內容涵蓋市場發展、資產管理、國際人才、租稅政策誘因，及資產管理專區等面向，將這套政策變成長期穩定、友善、便利，更有吸引力的法律制度。

彭金隆 市場 金管會

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