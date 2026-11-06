三商壽培育金融保險新世代

玉山金控（2884）子公司三商壽持續深化產學合作，透過2026年「向未來預約成功」產學交流活動，與國立高雄科技大學、東海大學及朝陽科技大學等大專院校合作，結合企業參訪、校園講座與互動體驗，協助學子掌握金融產業趨勢、認識多元職涯方向。三商壽也同步傳遞儲備主任及業務員招募訊息，邀請對金融保險服務有興趣的青年，將校園所學與實務接軌，探索專業發展機會。

本系列活動以金融教育、防詐宣導與職涯探索為主軸，吸引逾500名師生參與。首場活動特別規劃「沉浸式桌遊互動」，透過情境模擬、團隊討論與實作，引導學生練習跨組溝通、風險判斷及策略整合；並邀請超過30年金融實務經驗的防詐專家，以生活中的金融情境為例，提升學子的金融素養與風險辨識能力。此外，透過企業實地參訪，讓學生也能進一步了解金融服務的實際運作，以及不同職務所需的專業與能力。

在職涯探索方面，三商壽邀請第一線從業人員分享業務經驗，帶領學子認識壽險服務從顧客需求分析、家庭保障規劃，到長期服務與信任建立的專業內涵。面對AI與數位科技發展，科技工具持續提升服務效率，理解顧客需求、提供專業判斷與持續陪伴，更是金融人才值得培養的核心能力。後續活動將陸續前進桃竹、高雄等地，讓更多青年透過交流與體驗，探索自身優勢及職涯方向。

三商壽表示，人才是企業持續發展的重要基石，透過教育訓練、專業培訓、師徒傳承及證照獎勵補助等制度，支持夥伴累積專業能力、拓展職涯發展。隨著加入玉山金控，三商壽將延續多年累積的保險專業，結合集團資源與金融服務優勢，持續深化產學合作與人才培育，邀請更多青年投入壽險服務，成為協助家庭建立保障、提升社會風險韌性的重要力量。有意了解儲備主任及業務員職涯機會者，歡迎洽詢三商壽官網最新消息。