財富管理論壇／富蘭克林投顧資深副總羅尤美：瞄準平衡型基金

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美昨（5）日指出，明年全球景氣可望穩健成長，全球股市及債市都有投資機會。但不確定因素仍多，建議採取美國搭配全球化投資並進的策略，用全球平衡型基金掌握各類資產投資機會，並納入黃金及私募等另類資產。

羅尤美昨日以「升息循環，建立創富新思維」為題，分享明年第1季的投資展望及投資策略建議。她指出，經驗顯示，聯準會（Fed）首次升息後一年，股市雖短線震盪，但長多趨勢不變。同時，美國期中選舉分裂國會，也有利美股表現。

羅尤美表示，地緣政治情勢牽動油價，通貨膨脹短期偏高，但有望逐漸放緩，全球經濟將維持韌性。不過，經濟將呈現K型發展，全球經濟對於能源的依賴降低，加上AI投資，不同力量正在重塑全球經濟，未來觀察重點在於AI投資、高通膨及高利率對經濟的影響。

羅尤美指出，國際貨幣基金（IMF）在今年10月報告中，上調2026年全球經濟成長率預估至3.1%，並維持2027年為3.4%，預期AI將持續驅動全球經濟成長。其中，台灣2026年經濟成長率大幅調高至10.7%，居全球主要經濟體之冠。

台、韓、科技股今年以來表現出色，但最近震盪加大。羅尤美指出，漲多就是最大的風險。美股及新興市場仍是明年看好的兩大區域，但市場投資機會增多，投資人應該放眼美股及科技股以外的投資機會，例如美國中小型股、價值股、防禦型股等。

羅尤美建議，投資組合宜採取金字塔配置法。最底層為股債平衡策略，可以透過美國平衡、全球平衡、新興平衡基金等，來兼顧成長與防禦，並依自己的投資屬性及資金需求打造現金流。

金字塔中層是以美股為主的配置，布局科技、中小型股、公用事業、基建股等，來掌握美股輪動機會；上層則是美股以外的全球投資機會。