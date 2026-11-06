南山推定期給付美元養老險

南山人壽為響應「推動台灣成為亞洲資產管理中心」的政策，新推出「南山人壽美利拾光美元養老保險（定期給付型）」（U1P10E4），美元收付，0到88歲都可以投保，保費躉繳、保險期間10年，除了可強化保障外，亦希望成為保戶「責任配置」與「資產規劃」的一部分。

金管會已正式將保險納入銀行辦理家族辦公室顧問業務的一部分，根據金管會統計，截至今年9月底，國內銀行高資產客戶的資產配置中，保險占比連五個月增加，拉升至13.6%，創近三年新高，銀行分析是高資產客戶對財富傳承、資產保障需求升溫，其次是高雄專區推動保費融資，成為增加保單配置的新動能。

南山人壽分析從銀行通路投保美元養老險的客群發現，女性50至59歲及60至69歲的投保件數約占女性總件數的57%，是最大宗，同一年齡段的男性投保件數亦占男性總件數的48%，同樣居冠。主因極可能是該年齡層多為準退休或已退休族群，對於資產安全性與確定性，要求會相對較高。

同時，50到69歲的保戶運用保費融資的占比最高，約占整體保費融資件數的72%，分析很多可能都是中小企業主，在強化保障與風險規劃的同時，又以保費融資，靈活其資金調度。

為因應客戶需求，並增加在銀行通路的競爭力，南山人壽近期推出「美利拾光」美元養老險，0到88歲都可投保，協助合作銀行在承作家族辦公室顧問業務時，可為家族各年齡成員安排相關保障，保單採固定的預定利率，10年保險期間，以「當年度保險金額」、「保單價值準備金乘以當年度保障係數」、「躉繳保費1.03倍」三者取其大者，作為身故保險金，且可選擇分期定期給付，保戶可依需求彈性規劃給付比例、給付期間及給付週期，達到更長時間照顧受益人的目的；保單10年期滿即給付滿期保險金，在提供保障之餘，可作為保戶在變動環境下的相對穩定資產規劃。