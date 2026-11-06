財富管理論壇／永豐金證副總潘麗鈴：輕量信託助傳承

面對通膨侵蝕購買力及台灣邁入超高齡社會，如何讓財富持續增值、支應退休生活並順利傳承，成為家庭財富管理的重要課題。永豐金證券副總經理潘麗鈴昨（5）日表示，家族信託不一定是富豪專屬，透過「輕量化家族信託」，也能先從退休安養、家庭財產分配及跨世代傳承等核心需求著手。

潘麗鈴昨日以「通膨、高齡化下的財富續航與智慧傳承」為題，進行演講。她指出，民眾應透過長期紀律投資、資產配置及信託安排，提早做好退休安養與跨世代財富傳承規劃。

潘麗鈴引用《一個人的老後》一書指出，理想的老後生活有三項條件，包括有自己的房子、有足夠存款及維持健康。房子是生活底氣，存款代表自主安排生活的尊嚴，健康則是自由行動與選擇生活方式的基礎。要達成這些目標，除了及早累積資產，也應善用存股平台、安養信託及傳承信託等工具。

除了累積財富，潘麗鈴也提醒，台灣正進入世代資產交替階段，2024年整體遺產總額達1.32兆元，2025年遺產稅收443億元，創歷史新高。財產繼承與財富傳承並不相同，透過事先規劃，可以依照資產所有人的意願，安排受益對象、分配方式及給付條件，降低未來家族紛爭。

在信託工具方面，永豐金證券推動整合式信託管理，可將股票、債券、基金、存款及保險金等納入信託規劃，並依契約安排資產管理與分配。潘麗鈴指出，家族信託不一定是富豪專屬，透過「輕量化家族信託」，也能先從退休安養、家庭財產分配及跨世代傳承等核心需求著手。

她建議，家庭財富規劃應先確保自己與伴侶的退休生活費、醫療及長照需求，再考慮子女、孫輩的資產分配，並可搭配分年贈與及信託制度。對可能涉及遺產稅的家庭，也應預先安排稅源，避免繼承時因籌措稅款影響資產運用。