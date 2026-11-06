財富管理論壇／台新投顧總經理江浩農：AI 獲利值得期待

全球經濟面臨通膨、利率與地緣政治等多重變數，2027年投資市場將如何布局？台新投顧總經理江浩農昨（5）日提出2027年三大市場核心判斷：通膨不至於失控，但利率將維持高檔更長時間；全球景氣不致陷入衰退，企業獲利仍具成長動能；投資策略則應從過去追逐成長，轉向挑選基本面穩健、獲利能力強的企業。

江浩農昨日以「洞見市場，引領財管新趨勢」為題發表演說。他預測，2027年台股加權指數基本情境可望挑戰5萬5,000點，台灣50成分股獲利成長率更上看31.6%，顯示AI產業帶動的企業獲利動能仍值得期待。不過投資策略不能只追逐市場熱門題材，而應優先布局獲利預期持續上修、財務槓桿較低，且具備穩健現金流與競爭優勢的龍頭企業。

全球景氣展望方面，江浩農認為，美國經濟基本面仍具韌性，預估2027年經濟成長率可達2.2%，不致陷入衰退；台灣則受惠人工智慧（AI）產業需求持續擴張，經濟成長率可望達7.65%，出口年增率有機會再成長20%至30%，成為全球景氣中的亮點。

江浩農指出，美國服務業通膨具有高度黏性，目前通膨雖未失控，但距離聯準會（Fed）目標仍有一段距離。Fed主席華許已承認金融條件收緊，進一步升息的必要性下降，台新投顧預期聯準會12月升息1碼後，將進入觀望階段，政策利率上緣達4.25%。本輪升息屬於預防性調整，採取「升一次、停一次」模式，與2022年連續大幅升息的情況不同。

能源價格方面，地緣政治風險帶來的溢價將支撐短期油價，預估2026年第4季平均油價每桶95美元，至2027年第4季回落至75美元。美國公債殖利率則預期在2026年第4季觸及高點，之後緩步回落，但短期內難以出現顯著下行，投資人仍須面對利率高檔維持更久的環境。

債券配置方面，考量利率仍處相對高檔，建議採取一至三年的短存續期間策略，並以投資級債券優於非投資級債券，在降低利率波動風險的同時，保留適度收益來源。