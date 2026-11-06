富邦金羅瑋：台幣走貶 年底調整利率政策機率大

新台幣兌美元匯率持續走貶，逼近33元整數關卡，市場關注央行年底是否可能升息。富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋昨（5）日表示，新台幣短期恐維持偏弱格局，加重輸入性通膨壓力，在聯準會12月可能升息，加大台美利差，央行可能重新思考原有貨幣政策，預期今年第4季至明年初，不排除採取溫和、漸進的利率調整措施。

羅瑋指出，市場對AI資本支出及科技股評價的疑慮尚未化解，短期外資大舉回補台股的機會有限，新台幣仍面臨貶值壓力。不過，部分出口商趁新台幣走貶將海外資金匯回，已適度減緩貶勢。他強調，新台幣並非愈弱愈好，進口能源及原物料成本上升，可能抵銷弱勢匯率對企業的部分好處。若台美利差持續存在，升息對穩定匯率確實有一定幫助。

展望2027年，羅瑋認為全球經濟可望溫和擴張，但仍須留意四大變數，包括中東關鍵海峽及俄烏衝突等地緣政治風險、Fed與日本央行（BOJ）政策及國際資金流向、AI資本支出續航力與科技供應鏈影響，以及美國期中選舉後的預算與債務上限爭議。其中，能源價格上漲恐加劇通膨壓力，限制主要央行政策調整空間。

AI投資方面，市場預期2027年雲端服務供應商資本支出將突破1.2兆美元，甚至超過營運現金流。隨著利率維持高檔，企業融資成本及投資回報壓力增加，若AI資本支出放緩，恐進一步影響科技供應鏈及全球經濟成長動能。