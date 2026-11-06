聽新聞
0:00 / 0:00

財富管理論壇／國泰世華銀首席經濟學家林啟超：後市盯兩大風險

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。記者曾學仁／攝影
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超。記者曾學仁／攝影

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超昨（5）日表示，台灣過去十年在美中貿易戰及AI浪潮推動下，出現經濟結構轉變，而台灣出口、半導體銷售，與台灣經濟成長率、全球資本支出具高度相關性，展望未來兩年，台灣面臨高基期後的經濟成長放緩、企業資金成本提高及政策變數等挑戰。

林啟超昨日以「TAIWAN TRAVELOGUE：供應鏈位移下的經濟翻轉」為題，發表演說。他分析，全球95%地區的經濟成長率在疫情前後呈現趨緩甚至下滑，台灣卻從2013至2019年經濟成長率約2.8%至2.9%，逆勢升至2020至2026年約5.7%，這樣的轉變涉及兩階段，第一階段是2016至2022年美中貿易戰期間，供應鏈移轉的最大受惠者是越南；第二階段則是2022年底ChatGPT問世後，AI資本支出全面爆發。

林啟超說，在大型資料中心建造成本中，晶片與伺服器占比超過85%，也因為AI相關基礎建設的發展，帶動台灣電子產品出口占比由十年前約30%攀升至2026年約79%，推升台灣在全球商品出口排名躍居全球第六。

針對市場近期對科技巨頭資本支出過高、自由現金流轉負的疑慮，林啟超認為，新科技發展初期的商業模式往往被市場低估，例如，1996年預估2000年PC用戶數約2.25億台，實際卻銷售了3.54億台，超出預期的57%，2010年預估2013年智慧型手機賣出6.57億支，實際卻賣出10.19億支，超出55%，顯示目前高額資本支出是換取未來科技成長契機的必要代價。

不過，台灣未來兩年成長動能難免面臨高基期的挑戰，預估四大電子業巨頭營收年增率將自今年的高點回落至36%至37%區間。

同時，後市應密切觀察兩大風險，一是受美國貨幣政策牽動融資成本攀升；二是美國部分地區在選後面臨資料中心等電時間過長與建置進度干擾，恐連帶影響資本支出釋放節奏。

林啟超強調，未來十年「台灣漫遊錄」若要寫得更精彩，關鍵在於金融業及各行各業如何深耕AI應用，並在國際資金供應鏈中扮演更核心的角色。

林啟超 風險 國泰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI變現時代來臨 大華銀投信經理人看好MAG 7+續掌美股主升段

劉大年／AI繁榮下的集中風險

韓股重挫近4% 009829經理人： 韓國 AI 國家隊迎來價值重估契機

AI投資進入獲利驗收期！貝萊德揭科技七巨頭成長落後 點出「3大考驗」

相關新聞

財富管理論壇 金管會主委畫藍圖…彭金隆談亞資中心 推進市場質變、量變

金管會主委彭金隆昨（5）日表示，台灣推動「亞洲資產管理中心」計畫，期望做到「兩年有感、四年有變、六年有成」，目前正邁向「四年有變」，盼市場有明確的質變與量變。近期金管會將全力推動金融市場與資產管理專法，內容涵蓋市場發展、資產管理、國際人才、租稅政策誘因等，讓政策變成長期穩定、友善的法律制度。

央行：出口商應乘機賣美元 不要過度期待有更好的賣點

新台幣昨（5）日盤中一度進逼33元大關。中央銀行外匯局長蔡烱民昨日在記者會上呼籲，出口商不要過度期待有更好的賣點，應趁著美元不錯時點「可以多賣一點」。

台幣爆量貶 今恐探33元

台北股匯市昨（5）日再度股匯雙殺，新台幣盤中一度重貶1.64角，逼近33元整數關卡，終場收在32.876元，貶值5.5分，逾一年半以來新低。

外資10月淨匯出金額創高 外匯存底跌破6,000億美元

中央銀行昨（5）日公布，10月外資淨匯出達280億美元，史上單月新高，為了維持外匯市場秩序，央行也進場調節，使得10月外匯存底連二月下滑，來到5,964.3億美元，跌破6,000億美元關卡。

熱錢急撤 金管會盯兩警訊

外資10月急撤台股，加權指數狂跌，金管會昨（5）日統計10月外陸資淨匯出64.6億美元，市場關注外資是否持續撤資、金管會會否出手。金管會昨日表示，將緊盯兩大警訊，一是市場是否出現恐慌性預期，二是台股跌幅是否明顯超過其他國際股市。

財富管理論壇／對抗通膨…多元投資突圍 五大專家教戰留意風險因子

地緣政治緊張，推升國際油價，全球通膨壓力加大，資產配置何去何從？五大專家教戰，強調抗通膨關鍵在於投資組合不被單一風險因子綁住，並可考慮股債配置，並納入美元、黃金、貨幣市場基金等防禦資產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。