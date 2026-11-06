財富管理論壇／國泰世華銀首席經濟學家林啟超：後市盯兩大風險

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超昨（5）日表示，台灣過去十年在美中貿易戰及AI浪潮推動下，出現經濟結構轉變，而台灣出口、半導體銷售，與台灣經濟成長率、全球資本支出具高度相關性，展望未來兩年，台灣面臨高基期後的經濟成長放緩、企業資金成本提高及政策變數等挑戰。

林啟超昨日以「TAIWAN TRAVELOGUE：供應鏈位移下的經濟翻轉」為題，發表演說。他分析，全球95%地區的經濟成長率在疫情前後呈現趨緩甚至下滑，台灣卻從2013至2019年經濟成長率約2.8%至2.9%，逆勢升至2020至2026年約5.7%，這樣的轉變涉及兩階段，第一階段是2016至2022年美中貿易戰期間，供應鏈移轉的最大受惠者是越南；第二階段則是2022年底ChatGPT問世後，AI資本支出全面爆發。

林啟超說，在大型資料中心建造成本中，晶片與伺服器占比超過85%，也因為AI相關基礎建設的發展，帶動台灣電子產品出口占比由十年前約30%攀升至2026年約79%，推升台灣在全球商品出口排名躍居全球第六。

針對市場近期對科技巨頭資本支出過高、自由現金流轉負的疑慮，林啟超認為，新科技發展初期的商業模式往往被市場低估，例如，1996年預估2000年PC用戶數約2.25億台，實際卻銷售了3.54億台，超出預期的57%，2010年預估2013年智慧型手機賣出6.57億支，實際卻賣出10.19億支，超出55%，顯示目前高額資本支出是換取未來科技成長契機的必要代價。

不過，台灣未來兩年成長動能難免面臨高基期的挑戰，預估四大電子業巨頭營收年增率將自今年的高點回落至36%至37%區間。

同時，後市應密切觀察兩大風險，一是受美國貨幣政策牽動融資成本攀升；二是美國部分地區在選後面臨資料中心等電時間過長與建置進度干擾，恐連帶影響資本支出釋放節奏。

林啟超強調，未來十年「台灣漫遊錄」若要寫得更精彩，關鍵在於金融業及各行各業如何深耕AI應用，並在國際資金供應鏈中扮演更核心的角色。