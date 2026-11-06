財富管理論壇／中信銀財管事業總處副總武于程：資產治理制度化

中信銀行財富管理事業總處副總經理武于程昨（5）日表示，近年高資產客戶的需求正在改變，關注的議題逐漸轉向投資績效、企業資本配置及下一代接班傳承，顯示單純資產配置已不足以滿足企業主需求，財富管理必須進一步升級為涵蓋投資、企業經營及家族傳承的財富治理。

武于程昨日以「傳承永續，財富治理新思維」為題發表演說。他觀察到，過去兩年企業主最常談論的三大議題是台灣匯率、美國關稅及中國模仿，但今年客戶關注焦點已轉變為「別人的股票、公司的資本、小孩的興趣」，反映企業主面臨的挑戰，已從外部經營環境延伸至自身資產與家族未來。

其中，「別人的股票」反映市場比較心理。武于程分享，一名傳產企業主曾聽到講師以0050報酬率作為企業經營績效的比較標準，甚至建議公司年度報酬率若不如0050，不如收掉公司、直接買進0050，企業主聽了很扎心。

「公司的資本」則涉及企業是否投資AI、如何因應缺工及人才投資，以及是否配合供應鏈移往美國等重大決策；至於「小孩的興趣」，則是許多企業主的共同煩惱，子女即使表現優秀、興趣廣泛，也未必願意接手家族企業。

武于程表示，財富管理與財富治理最大的差異，在於前者主要回答資產應該買什麼、如何配置；後者則必須建立可長期運作的制度，將金融資產配置、企業股權、動產、不動產、融資及風險管理整合，並與家族治理、企業接班及跨世代傳承相互連結。

武于程強調，財富治理不應只是律師、會計師及不動產估價師各自提出專業建議，而應以客戶的想法及家族共同目標為核心，整合不同專業與治理工具，將家族股權安排、資產分配及風險隔離制度化，讓財富不僅能持續創造收益，更能跨越世代，實現家族與企業永續傳承。