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金管會催動三引擎 助企業籌資

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

台灣債市要壯大，仍有三大瓶頸待突破。證期局副局長黃仲豪昨（5）日指出，國內公債發行規模偏低、外資參與有限、及制度彈性不足，將從發行、交易及投資三大引擎推進七大方向，擴大市場參與。

他說，公債發行及流通籌碼有限，影響市場流動性、價格發現及殖利率曲線功能；外資則受投資比例、稅負及投資登記限制，影響配置彈性，發行制度也有改善空間。

為突破限制，金管會提出三大引擎，一是發行端，從商品多元化、拓展案源及程序簡化三方向著手。包括研議專案債券、氣候轉型債券，為大型基礎建設及高碳排企業增加籌資管道。

另在國際債券雙掛牌方面，今年3月上路後，已有兩檔完成雙掛牌、發行總額70億元，未來將持續擴大發行人基礎、研議放寬發行條件。

二是交易端，聚焦提升流動性、交易即時性及透明度。包括建議公司債、金融債及債券ETF停徵證交稅再延長十年，並納入主動式債券ETF，同時推廣電子交易平台。

三是投資端，以深化投資台灣及普惠金融為主，鼓勵發行永續發展債券或乙類公債投入重大公共建設，並研議適合一般投資人的小額債券商品。

另將協同周邊單位建置真實世界資產（RWA）代幣化平台，提供國內公司債、金融債代幣化服務，擴大債市金融創新應用。

公債 債市 籌碼

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