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財富管理論壇／對抗通膨…多元投資突圍 五大專家教戰留意風險因子

經濟日報／ 記者任珮云黃于庭張瀞文／台北報導

地緣政治緊張，推升國際油價，全球通膨壓力加大，資產配置何去何從？五大專家教戰，強調抗通膨關鍵在於投資組合不被單一風險因子綁住，並可考慮股債配置，並納入美元、黃金、貨幣市場基金等防禦資產。

《經濟日報》昨（5）日舉辦「財富管理論壇—通膨變局 資產配置新策略」，包括中信銀行財富管理事業總處副總經理武于程、國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、台新投顧總經理江浩農、永豐金證券副總經理潘麗鈴、富蘭克林證券投顧資深副總經理羅尤美等五大專家提解方。

在高通膨的環境下，林啟超點出，美國聯準會（Fed）明年的貨幣政策走向與產業連動關係。他認為，市場預期明年聯準會為了抑制通膨上升，可能推動縮表（量化緊縮，QT），不過這將直接推升資金成本，特別是非頂尖巨頭的雲端服務商與中小企業，其借款與募資成本相較去年恐大幅增加100到150個基點，高融資成本將成為AI基礎建設擴張時代不可忽視的壓力。

武于程指出，通膨可能在明年循環性下降，但結構性因素使其難以回到過去的低水位。抗通膨關鍵在於投資組合不被單一風險因子綁住，並在衝擊發生後仍保有調整與重新部署的選擇。若資產過度集中，一個單一因子的變化便可能造成較大損失。

江浩農表示，美國10年期公債殖利率突破5%的位置，可能已是這一波的高點。目前10年期公債殖利率及部分固定收益商品已處於約20至30年高點，可考慮納入資產配置，並偏向安全性較高的固定收益標的，以把握較高利率水準。

他看好台股與美股，並以「高利率、高EPS」概括明年的市場環境，若油價回落，能源類股因價格波動而面臨的修正壓力可能較大，相較之下，較看好資訊科技。

潘麗鈴認為，通膨一直存在，30年前與現在的物價已有差異。台灣相較於歐洲、美國等地，通膨情況相對溫和，但購買力仍可能受到影響。抗通膨策略：一、選擇具長期競爭力的標的：優先考量具有護城河、能維持長期競爭力的公司；二、做好資產配置：避免資產集中於單一類別，可考慮股債配置，或納入黃金及其他實體資產；三、長期、持續且有紀律地投入，透過時間與配息再投入，累積複利效果。

羅尤美則指出，國際貨幣基金（IMF）預期AI驅動全球經濟今年將成長約3%。全球通膨率今年預估為4.7%，主要推動力為能源及食物價格，2027年則可望降至4.1%。

羅尤美建議，在升息循環，最好採取多元投資策略，掌握輪動機會，不要只押單一主軸。投資組合中可納入債券、美元、高品質股、黃金、貨幣市場基金等防禦資產。

通膨 中信銀行 林啟超

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