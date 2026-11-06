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彭金隆喊債市規模五年倍增 櫃買明年將推出專案、氣候轉型兩類新債券

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會主委彭金隆。 。聯合報系資料照
金管會主委彭金隆。 。聯合報系資料照

金管會主委彭金隆昨（5）日指出，櫃買中心已訂下2030年債券發行規模突破3.8兆元、五年倍增的挑戰目標。據櫃買規劃，最快明年將推出專案債券、氣候轉型債券兩類新債券，替大型基礎建設、及高碳排企業開拓籌資管道。

彭金隆昨日在2026臺灣週「打造亞洲債市新核心」論壇指出，台灣資本市場應有「兩隻腳」，除了股票市場，也要進一步壯大債市，讓股債雙軌並進，提升國際競爭力。

櫃買中心已提出「債券市場擴大計畫」。彭金隆透露，櫃買原訂目標較保守，他在會議上問：「目標能不能再多一點？我要求的不多，倍增就好。」櫃買同意並有信心達標。

依櫃買規劃，2025年債券發行規模1.89兆元，2030年要挑戰3.8兆元，未來五年年複合成長率須達約15%。截至今年8月底，台灣流通在外債券餘額逾18兆元，發行人來自33國、超過580家。

彭金隆認為，台灣有三大發展優勢，包括半導體、AI及全球供應鏈帶動多元籌資需求、民間資金充沛，以及成熟的法規制度，具備壯大債市的基礎。

為達成五年倍增目標，金管會將從擴大商品供給、提升交易效率、深化投資需求三大面向推進。證期局副局長黃仲豪說，有兩項新債券制度最快明年推出，為企業增添籌資工具。

其中，「專案債券」鎖定再生能源等大型基礎建設開發商，金管會將建置相關櫃檯買賣制度。這類債券以特定基礎設施或大型開發計畫未來產生的現金流，作為支付債息及償還本金來源，增加開發商籌資管道。

另一項「氣候轉型債券」，則瞄準高碳排企業的減碳資金需求。金管會將參採國際原則研擬櫃檯買賣制度，協助企業募集資金投入低碳技術及製程改善，支持產業轉型。

彭金隆強調，債市發展不只追求發行金額成長，更要讓市場規模與功能同步提升，兼顧政府、企業籌資及國內外投資人的資產配置需求。

他說，台灣不只是要「吸引資金、留住資金」，更要讓資金在台灣找到多元投資機會，進而支持產業經濟，朝「亞洲債市新核心」邁進。

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