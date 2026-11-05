壽險保費淨流入連四紅 前九月突破2,200億元

壽險業保險給付持續降溫，帶動保費淨流入擴大。保發中心最新統計顯示，壽險業9月總保費收入2,490億元，保險給付金額2,090.2億元，兩者相抵後，單月淨流入近400億元，改寫今年1月以來新高、全年次高，且連續四個月呈現淨流入。值得注意的是，保險給付金額已連續三個月下降，保險給付件數也降至679.7萬件，為今年2月以來新低。

壽險業者分析，今年上半年台股行情熱絡，部分保戶選擇解約保單，將資金轉往股票、ETF等投資商品，一度推升保險給付金額。不過，進入下半年後，保險給付逐步回落，可能反映部分保戶解約、資金轉進股市的情況較上半年降溫，加上保費收入仍維持一定規模，使壽險業淨流入持續擴大。

保發中心資料顯示，9月壽險業總保費收入2,490億元，較8月減少5.2%，保險給付金額2,090.2億元，月減6.3%，由於給付降幅高於保費收入，使單月淨流入由8月394.5億元擴大至399.8億元，連續兩個月逼近400億元。

觀察今年保險給付變化，6月保險給付金額達3,019.9億元，創歷史新高，7月降至2,818.7億元，8月進一步降至2,231.8億元，9月再降至2,090.2億元。保險給付件數也從6月759.3萬件歷史高點，連續三個月下降至9月679.7萬件，顯示近期給付壓力已有所減輕。

拉長時間來看，今年5月受到保戶解約、資金轉戰股市影響，壽險業一度出現保費淨流出51.4億元，終止連續11個月淨流入紀錄。不過，6月重新轉為淨流入159.4億元，7月擴大至197.1億元，8月升至394.5億元，9月再攀升至399.8億元，已連續四個月維持淨流入。

累計今年前九月，壽險業總保費收入達2兆4,443億元，保險給付金額2兆2,214.6億元，累計淨流入2,228.4億元，較去年同期約746.4億元，年增近兩倍，顯示整體保費現金流仍維持穩健。

壽險業者指出，儘管近期保險給付金額與件數雙雙回落，但9月給付件數仍較去年同期增加近五成，反映壽險業仍處於「高收入、高給付」階段。後續仍須觀察股市走勢、保戶資金配置及保單解約情況，是否再度影響壽險業現金流表現。