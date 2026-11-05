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最慘10月！外資急撤台股逾2000億元 金管會盯兩警訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會5日公布，10月外陸資淨匯出64.6億美元、約新台幣2,098億元。聯合報系資料照
金管會5日公布，10月外陸資淨匯出64.6億美元、約新台幣2,098億元。聯合報系資料照

外資10月急撤台股金管會5日公布，10月外陸資淨匯出64.6億美元、約新台幣2,098億元，寫史上同期最大出走潮，一舉終結連兩月、單月逾百億美元的淨匯入潮。

這波翻盤來得又急又快。今年首季外資淨匯入178億美元、第2季589億美元、第3季315億美元，前三季包辦史上前五大單月淨匯入四席，第4季開局卻由進轉出。

不只資金大舉匯出，外陸資10月也賣超台股9,421.8億元，寫史上同期最大；前十月累計賣超2兆2,947億元，同寫同期新高，光10月就占逾四成。

證期局副局長黃仲豪指出，受國際股市震盪影響，10月外資賣超及匯出同步增加；但兩者雖高度相關，不能直接畫上等號，因為賣股資金不一定立即匯出。

不過，前三季累積的資金仍相當可觀。前十月外資淨匯入1,016.75億美元，若加計陸資，合計淨匯入1,019.3億美元、約新台幣3.3兆元，續寫同期新高。

前十月呈現「賣超創高、淨匯入也創高」反差，主因是外資賣股獲利、匯出部分盈餘後，同期仍有新投資本金匯入。金管會統計是「本金」進出，與央行從現金流觀察投資收益匯出的概念不同。

截至10月底，外陸資累積在台餘額達4,221億美元、約新台幣13.7兆元，仍處高檔。

金管會主委彭金隆日前指出，外資多為長期布局的機構投資人，台股上漲過程中已累積相當獲利，面對全球股市調整，自然會調整投資部位。

隨11月台股續跌，市場關注外資是否持續撤資、金管會是否出手。金管會緊盯兩大警訊，一是市場是否出現恐慌性預期，二是台股跌幅是否明顯超過其他國際股市。

以5日亞洲股市為例，南韓下跌5.52%、台股跌3.20%、日本跌2.05%，台股跌勢仍介於主要市場之間。

另截至4日，信用交易整戶擔保維持率167.42%，高於130%追繳門檻；借券賣出占成交值比率4.42%，風險仍可控。

黃仲豪指出，上市櫃公司前九月營收49.89兆元、年增38.21%，基本面仍穩健。金管會將持續監測股市及信用風險變化。

外資 台股 金管會 淨匯入 美元

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