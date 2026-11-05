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台股再跌千點主動ETF幾乎全倒 這檔逆勢漲逾4%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：11/5主動式股票型ETF漲跌幅排行。資料來源：CMoney 統計至11/5
表：11/5主動式股票型ETF漲跌幅排行。資料來源：CMoney 統計至11/5

費城半導體指數4日重挫逾3%，回測今年7月波段低點，導致連動性高的台股5日殺盤再起，34檔主動式股票型ETF幾乎全倒，僅2檔逆勢收紅，其中主動復華金融股息（00998A）跳空大漲4.7%一支獨秀，表現最為亮眼。

與AI科技股連動度高的費城半導體指數重挫，但歐美金融相關指數則逆勢上漲逾3%。市場法人分析，美國期中選舉結果出爐，民主黨大勝讓川普威脅歐洲的能力變少，加以美伊衝突結束可能性提升、油價回跌，降低金融市場不確定性，有利資金回流目前部位比例偏低的金融類股。

主動復華金融股息ETF經理人張正宇進一步指出，歐洲金融股每股盈餘（EPS）仍持續上修，但股價因近期受市場變數干擾下跌約一成，加以觀察過去十年行情表現，11-12月是歐洲金融股價表現最強月份，在不確定性降低後，後續將增添歐洲金融股基本面及資金面動能。

根據復華投信官網顯示，00998A布局以歐美金融股為主，其中歐洲比重約6成為布局主軸，是今年新成立主動式ETF中，少數掛牌以來股價未跌破發行價的標的。理財專家建議，AI面臨巨額資本支出及融資疑慮，引發全球股市震盪幅度加大，建議可納入波動度相對較低的金融主題ETF，控制下檔風險並同步掌握產業成長及息收題材投資機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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