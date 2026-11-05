金管會放寬金融業業務試辦規範 三大修正一次看

金管會5日修正發布「金融業申請業務試辦作業要點」，明定業務試辦申請案件審查期限為60天，並增加資訊安全管理系統驗證的彈性，將原本要求取得特定驗證標準，調整為取得資訊安全管理系統相關驗證即可，試辦成果提報期限也由原本二周延長至一個月，希望在風險可控及保障消費者權益的前提下，提供金融業更具彈性的創新測試環境。

金管會創新處副處長施宜君表示，金管會自2024年10月發布相關要點，提供金融業在做好風險控管及客戶權益保障下，測試創新業務與服務。隨著金融科技發展，金融業者及公會陸續反映實務執行上的問題，因此參考業界建議調整規範，讓業者在推動創新服務時更加順利。

此次修正有三大重點。首先，明定試辦案件審查期間，金管會應於受理申請後60天內完成審查。施宜君說明，這項規定是依據《行政程序法》第51條所定行政機關處理期間的相關規範訂定，並將現狀既有的補件作業方式明文化規範。若金管會通知業者補送文件，審查期間即暫停計算，待申請人備齊文件送達金管會後，再從次日起接續計算剩餘的審查天數。

其次，調整資訊安全管理系統驗證規定。考量資訊安全相關國際標準持續發展更新，若僅明列特定驗證標準，可能缺乏因應實務變化的彈性，因此改為業者、試辦合作對象及委外合作廠商涉及個人資料蒐集、處理或利用時，應取得資訊安全管理系統相關驗證，例如ISO 27001等，並依試辦業務風險高低，建立適當的個人資料保護及安全管理措施。

第三，延長試辦成果提報期限。金融業於試辦期滿或達成預期效益後，向金管會提報成果的期限，由原本的二周延長至一個月，讓業者有較充裕的時間整理資料，提升成果報告完整性。

至於金融業試辦案件數量，施宜君表示，金管會沒有設定明確的核准件數目標，主要考量金融創新與安全必須並進，雖然鼓勵業者提出試辦申請，但仍須評估整體資訊安全及消費者保護措施，不能只以案件數量作為衡量標準。

根據金管會統計，2022年至2026年9月底，金融業務試辦案件核准數量分別為21件、19件、20件、32件及14件。其中，保險業歷年核准案件數均在10件以上，為銀行、保險和證券業三業中最多。施宜君指出，過去金融業各業別各有試辦要點，後續才整併為適用金融業的統一規範，金管會將持續檢視試辦機制執行情形，在鼓勵創新的同時兼顧風險管理及消費者權益。