永豐銀遭駭案延燒！金管會找董總說明 查內控缺失

永豐銀遭駭案延燒，金管會已請董事長曹為實、總經理莊銘福說明，並要求12日前提交完整調查報告。金管會指出，問題交易系統僅永豐銀導入，後續將追查委外及內控缺失，並精進供應鏈管理、及金融業資安聯防機制。

永豐銀3日爆發客戶帳戶異常轉帳，最新統計影響418人、427筆，金額達4,176萬元，款項已全數返還。

銀行局副局長張嘉魁5日坦言，金管會在第一時間，已請永豐銀董總到會，說明處置情形，並要求全面清查、釐清事件原因，也需提出後續精進改善措施。

針對外界關注其他銀行是否也有類似風險，張嘉魁指出，根據永豐銀說明，這次發生問題的新網銀交易系統軟體，僅永豐銀導入，其他金融機構並未使用。

至於客戶未登入APP，也未經簡訊驗證或臉部辨識，款項卻遭轉出，張嘉魁表示，依永豐銀說明，涉及新網銀交易系統設定問題，詳細犯罪手法仍由檢調調查中。

金管會將待永豐銀12日前提交完整報告，釐清銀行委外管理及內控程序是否落實。若查有內控缺失，將依相關規定處理，後續是否裁罰仍待調查結果。

此外，金管會將請金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），針對本案進行關聯分析及潛在風險探討，並持續強化金融業委外供應鏈管理及資安聯防措施。