快訊

跌跌不休！這檔再爆2,218萬元違約交割 7券商申報

足球／C羅正式宣布退出葡萄牙國家隊 親發影片：該交還7號球衣了

台股殺千點還沒跌完？富邦投顧總座：融資斷頭賣壓將至「4萬點成關鍵」

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐銀遭駭案延燒！金管會找董總說明 查內控缺失

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
永豐銀遭駭案延燒，金管會已請董事長曹為實、總經理莊銘福說明，並要求12日前提交完整調查報告。記者曾原信／攝影
永豐銀遭駭案延燒，金管會已請董事長曹為實、總經理莊銘福說明，並要求12日前提交完整調查報告。記者曾原信／攝影

永豐銀遭駭案延燒，金管會已請董事長曹為實、總經理莊銘福說明，並要求12日前提交完整調查報告。金管會指出，問題交易系統僅永豐銀導入，後續將追查委外及內控缺失，並精進供應鏈管理、及金融業資安聯防機制。

永豐銀3日爆發客戶帳戶異常轉帳，最新統計影響418人、427筆，金額達4,176萬元，款項已全數返還。

銀行局副局長張嘉魁5日坦言，金管會在第一時間，已請永豐銀董總到會，說明處置情形，並要求全面清查、釐清事件原因，也需提出後續精進改善措施。

針對外界關注其他銀行是否也有類似風險，張嘉魁指出，根據永豐銀說明，這次發生問題的新網銀交易系統軟體，僅永豐銀導入，其他金融機構並未使用。

至於客戶未登入APP，也未經簡訊驗證或臉部辨識，款項卻遭轉出，張嘉魁表示，依永豐銀說明，涉及新網銀交易系統設定問題，詳細犯罪手法仍由檢調調查中。

金管會將待永豐銀12日前提交完整報告，釐清銀行委外管理及內控程序是否落實。若查有內控缺失，將依相關規定處理，後續是否裁罰仍待調查結果。

此外，金管會將請金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），針對本案進行關聯分析及潛在風險探討，並持續強化金融業委外供應鏈管理及資安聯防措施。

永豐銀 金管會 銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

永豐銀資安案 董總鞠躬道歉 將依法追究供應商責任並求償

影／異常轉帳為外部駭客所為 永豐銀董總道歉

永豐銀承認客戶被駭…董總道歉 向程式商求償

永豐銀遭駭 金管會：未影響客戶信心無資金異常狀況

相關新聞

央行喊話出口商「美元可以多賣一點」 外匯存底單月減43億美元

新台幣連日重貶，中央銀行向出口商喊話。央行外匯局長蔡烱民今日表示，出口商不要對新台幣持續貶值抱有過度期待，手上有美元、又有新台幣資金需求的廠商，現在可以多賣一點，不必一味等待更好的價格。他指出，近期外資賣超金額已有收斂趨勢。匯銀人士解讀，央行這番談話形同暗示新台幣貶勢可能接近尾聲。

10月外資淨匯出280億美元攀新高 外匯存底失守6,000億美元

央行10月外匯存底跌破6,000億美元關卡。央行5日公布10月底外匯存底餘額為5,964.37億美元，較上月底減少43.08億美元。央行指出，10月外匯存底變動主要有三項因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

全球經濟明年四大變數 富邦金羅瑋示警AI投資與美債風險

展望2027年全球經濟，富邦金控首席經濟學家羅瑋今日表示，盡管AI投資持續擴張，支撐全球經濟維持溫和成長，但地緣政治、主要央行貨幣政策、AI資本支出及美國財政問題，將成為明年四大關鍵變數，尤其AI企業投資規模持續擴大，融資壓力與投資報酬能否匹配，值得金融市場關注。

台幣逼近33元央行要出手？富邦金羅瑋：年底貨幣政策調整可能性浮現

新台幣兌美元匯率持續走貶，5日盤中一度逼近33元整數關卡，終場收在32.876元，市場關注新台幣何時止貶，以及中央銀行年底是否可能升息。富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，受到外資持續賣超台股、AI資本支出疑慮尚未消除影響，新台幣短期恐維持偏弱格局，並加重輸入性通膨壓力。在台美利差及物價壓力下，央行原先的貨幣政策考量可能會重新思考，預期今年第4季至明年初，央行不排除採取溫和、漸進的利率調整措施。

金管會放寬金融業業務試辦規範 三大修正一次看

金管會5日修正發布「金融業申請業務試辦作業要點」，明定業務試辦申請案件審查期限為60天，並增加資訊安全管理系統驗證的彈性，將原本要求取得特定驗證標準，調整為取得資訊安全管理系統相關驗證即可，試辦成果提報期限也由原本二周延長至一個月，希望在風險可控及保障消費者權益的前提下，提供金融業更具彈性的創新測試環境。

永豐銀遭駭案延燒！金管會找董總說明 查內控缺失

永豐銀遭駭案延燒，金管會已請董事長曹為實、總經理莊銘福說明，並要求12日前提交完整調查報告。金管會指出，問題交易系統僅永豐銀導入，後續將追查委外及內控缺失，並精進供應鏈管理、及金融業資安聯防機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。