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星展集團前三季淨利約新台幣2,252億元 股東權益報酬率為17%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
星展集團公布2026年第3季淨利為星元28.1億元（約新台幣717.4億元）。圖／星展銀行提供
星展集團公布2026年第3季淨利為星元28.1億元（約新台幣717.4億元）。圖／星展銀行提供

星展集團公布2026年第3季淨利為星元28.1億元（約新台幣717.4億元）。業務動能維持強勁，淨利差保持穩定，若以固定匯率計算，貸款及存款亦均成長3%，帶動本集團淨利息收入較上一季成長4%。財富管理業務淨新增資金創歷史新高，帶動其資產管理規模成長5%，達星元5,440億元的新高。然而，上述正面因素主要被股票市場環境不利所導致的市場交易收入下降所抵銷。因此，總收入為星元58.5億元（約新台幣1,493.6億元），較去年同期減少1%，較上一季減少4%；淨利則分別減少5%及9%。

前九個月總收入成長2%至星元179億元（約新台幣4,570.1億元），創歷史新高；淨利成長2%至星元88.2億元（約新台幣2,251.9億元）。避險操作及資產負債表成長緩解了新加坡隔夜平均利率（Singapore Overnight Rate Average，Sora）下降及新幣走強的影響，本集團淨利息收入變動不大。在財富管理業務帶動下，手續費收入及企業財資銷售均呈現雙位數成長，創下新高。市場交易收入則因第3季表現較疲軟，抵銷了上半年的強勁表現而下降。成本收入比為39%。股東權益報酬率為17.0%，有形股東權益報酬率為18.6%。

資產品質保持穩健，不良貸款比率改善至0.9%。第3季特殊提存準備占貸款的17個基點，前九個月則為16個基點。

董事會宣布第3季總股利為每股星元81分，包括普通股股利每股星元66分及資本回報股利每股星元15分。前九個月總股利因此達每股星元243分，其中普通股股利為每股星元198分，資本回報股利為每股星元45分。

星展集團執行總裁陳淑珊表示：「本集團本季業務再度呈現強勁成長，貸款、存款及財富管理資產均穩健增加。儘管新加坡隔夜平均利率較去年同期減半，以及地緣政治不確定性加劇，前九個月淨利仍創下歷史新高，股東權益報酬率達17%。此表現反映了我們在財富管理和企業及機構銀行業務上掌握結構性機會的能力。」

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