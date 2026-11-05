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永續金融評鑑新增員工離職率指標 金管會：2028年初公布結果

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

金管會5日公布第五屆永續金融評鑑指標，新增揭露非主管員工薪資調整幅度及員工離職率等項目，將員工權益納入金融業永續評鑑觀察範圍；另配合金融科技發展，修正AI應用指標，要求金融機構重視AI治理及負責任AI原則。第五屆評鑑預計2027年5月中旬啟動，並於2028年初公布評鑑結果。

金管會創新處副處長施宜君表示，此次指標調整前，金管會曾召開專家諮詢閉門會議及受評業者公聽會，蒐集各界對評鑑制度優化的建議。考量金融業在ESG領域已有不少成果，外界也提出應進一步關注員工權益，而員工離職率可作為觀察企業員工權益及管理情形的參考指標，因此採納專家學者及受評機構意見，將其納入評鑑。

在金融科技方面，施宜君指出，第五屆評鑑指標僅針對AI治理及應用進行修訂，鼓勵金融機構運用AI推動永續相關活動或業務，同時落實AI治理及負責任AI原則。

金管會表示，第五屆評鑑也納入多項新興永續議題，包括參考IFRS S2架構揭露氣候相關資訊、鼓勵企業取得綠色證券標章或循環標誌、提供氣候調適相關金融服務，以及將金融回饋納入中長期經營策略等；另新增無障礙數位金融服務、支持兆元投資國家發展方案相關社會議題公共建設、導入零信任架構及軟體安全管理機制等指標。

此外，評鑑也調整部分既有指標，例如人權指標改為檢視人權盡職調查流程及執行情形，資安與稽核量化指標則改為同時衡量專責人力配置及專業證照取得情形。經增刪調整後，銀行業、證券業及保險業評鑑題數分別為134題、131題及132題。

施宜君指出，第五屆受評機構共95家，包括32家銀行、22家證券商、17家投信業者，以及12家產險公司、12家壽險公司，較第四屆減少2家，主要是扣除合併後已不存在的銀行。至於純網銀未納入評鑑，她表示，主要考量純網銀業務服務範圍尚未如其他銀行完整，部分評分項目難以適用，為維持評鑑公允性，因此未納入。

金管會指出，第五屆評鑑預計於2027年5月中旬啟動，由評鑑委員會依金融機構2026年度公開資訊及相關佐證資料進行評分；受評機構若在評鑑結果公布前，發生重大違反內部控制並遭重大處分情形，也將予以扣分，評鑑結果預計於2028年初公布。

永續 金管會 離職 金融機構

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