銀行APP要求更新？金管會揭原因：不更新恐無法登入

銀行APP最近要求更新，你收到了嗎？因台灣網路認證（TWCA）憑證不符國際規範，金融業須在6日零時前換新。金管會5日指出，已有95%金融業完成更換，民眾手機上的銀行APP也需同步更新版本，否則恐無法登入。

金管會資訊服務處副處長王明德表示，銀行、證券及保險業向TWCA申請的相關憑證共4,190筆，截至5日下午2時30分，約95%金融業已完成更換，其餘業者預計今晚陸續完成。

為何部分業者留到最後一刻？王明德解釋，更換憑證可能短暫影響金融服務，為避開白天交易時段，部分業者刻意安排晚間更新，降低對客戶的影響。

這次緊急更換，主因是TWCA核發的憑證，其序號隨機亂數未達國際安全規範，必須重新核發。

網路安全憑證就像網站的「數位身分證」，用來確認連線身分，保護民眾使用網銀或APP時的資料傳輸安全。

至於民眾是否需要自行更新？王明德說，憑證主要由銀行端更換，但手機端的銀行APP須同步更新版本，否則可能無法登入；若民眾使用電腦登入網路銀行，則由銀行端完成憑證更新，民眾無須自行操作。

金管會提醒，民眾應留意銀行通知，透過App Store或Google Play更新APP。

至於受影響人數有多少？王明德強調，4,190筆是金融業和TWCA申請的憑證數，並非用戶人數，目前難以推估實際影響規模。