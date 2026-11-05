台幣逼近33元央行要出手？富邦金羅瑋：年底貨幣政策調整可能性浮現

新台幣兌美元匯率持續走貶，5日盤中一度逼近33元整數關卡，終場收在32.876元，市場關注新台幣何時止貶，以及中央銀行年底是否可能升息。富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，受到外資持續賣超台股、AI資本支出疑慮尚未消除影響，新台幣短期恐維持偏弱格局，並加重輸入性通膨壓力。在台美利差及物價壓力下，央行原先的貨幣政策考量可能會重新思考，預期今年第4季至明年初，央行不排除採取溫和、漸進的利率調整措施。

羅瑋指出，近期外資持續賣超台股並將資金匯出，是新台幣走貶的主要原因之一。由於市場對AI資本支出及科技股評價的疑慮尚未完全化解，短期要看到外資大舉回補台股仍有難度，新台幣也可能持續處於相對偏弱的區間。不過，部分出口商趁著新台幣貶值，將原先存放海外的資金匯回台灣，已適度減緩新台幣貶值速度。

至於新台幣走勢，羅瑋表示，新台幣並非愈弱愈好，雖然貶值有利部分出口企業，但台灣進口能源、原物料及其他商品的成本也會同步提高，對整體經濟造成廣泛影響，因此仍希望匯率能在適當水準逐步穩定。

至於央行是否需要透過升息穩定匯率，羅瑋認為，升息對匯率確實具有一定程度的幫助。若台美利差持續存在，資金不斷流向海外，原先希望透過維持利率不變協助中小企業的政策效果，也可能被新台幣貶值推升進口原料成本所抵銷。因此，央行未來可能需要在穩定匯率、抑制通膨及支持經濟成長之間重新權衡，若有利率調整，預料也將採取相對審慎、小幅度的方式進行。

在通膨方面，羅瑋表示，台灣政府目前採取的穩定物價措施持續發揮效果，使國內消費者物價指數未像部分國家出現明顯反彈，但民眾對物價上漲仍有實際感受。尤其新台幣持續貶值，將使進口成本增加，對整體物價形成壓力，也是央行未來政策決策必須考量的重要因素。

至於美國利率動向，羅瑋預期，聯準會（Fed）今年12月仍可能再升息一次，但考量2027年上半年美國政府預算協商、債務上限及經濟成長面臨的不確定性，升息後可能暫時按兵不動，待經濟情勢更加明朗，再決定後續貨幣政策方向。

除了匯率與利率，國際黃金價格走勢同樣受到關注。羅瑋表示，國際金價好不容易回到每英兩4,000美元附近，但在市場流動性相對緊縮、新興市場國家貨幣貶值，以及部分國家限制黃金進口的情況下，黃金需求仍面臨壓力。雖然部分國家央行持續增持黃金，但一般消費者對黃金的需求正在減少，工業用途也尚未出現明顯成長。未來半導體製程發展是否增加黃金需求，以及人造黃金技術能否取代天然黃金的部分特性，仍有待觀察，其中人造黃金相關議題可能要三年後才逐漸發酵。

羅瑋認為，金價後續表現仍取決於地緣政治局勢、美元及能源價格變化。若中東與俄烏衝突持續，能源價格壓力將排擠民眾對非必需性商品的需求，黃金消費買氣也難以明顯回升。