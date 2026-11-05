全球經濟明年四大變數 富邦金羅瑋示警AI投資與美債風險

展望2027年全球經濟，富邦金控首席經濟學家羅瑋今日表示，盡管AI投資持續擴張，支撐全球經濟維持溫和成長，但地緣政治、主要央行貨幣政策、AI資本支出及美國財政問題，將成為明年四大關鍵變數，尤其AI企業投資規模持續擴大，融資壓力與投資報酬能否匹配，值得金融市場關注。

羅瑋指出，AI仍是全球經濟成長重要引擎，市場預估2027年大型雲端服務業者資本支出將突破1.2兆美元，甚至超過企業營運現金流。隨著科技巨頭大量發債及籌措資金，高利率環境將增加融資成本，部分企業公司債信用利差已開始擴大，反映投資人對AI投資效益及信用風險的疑慮。

他表示，如果AI投資能有效提升生產力、增加企業營收，將有助經濟持續成長；反之，若資本支出放緩或龐大融資需求推升市場利率，不僅可能壓縮企業獲利，也會影響股債市資金配置。

美國財政同樣是明年市場重要考驗。羅瑋指出，美國聯邦債務已突破40兆美元，期中選舉後政治結構變化，可能使預算協商及債務上限爭議升溫，增加政府關門風險。若財政支出與公債供給持續增加，恐推升美國長天期公債殖利率，加劇金融市場震盪。

貨幣政策方面，中東及俄烏衝突推升能源價格，全球通膨再度面臨上行壓力，主要央行年底前恐難擺脫政策緊縮壓力，也使明年各國利率走向增添不確定性。

至於匯率，羅瑋認為，美元短期仍相對強勢，外資持續賣超台股並匯出資金，新台幣短期偏弱走勢難以避免，必須等待地緣政治風險及市場對AI投資的疑慮緩解，才可能出現較明顯的回升。日圓則須觀察日本央行明年升息動向，黃金在美元轉弱或美債殖利率回落後，仍有表現空間。