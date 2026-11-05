玉山與奇美推動循環雙法金融方案 簽訂永續連結貸款

為積極響應國家於6月正式通過「廢棄物清理法」與「資源循環推動法」修正案（下稱「循環雙法」），玉山銀行攜手奇美實業簽訂永續連結貸款，將國家級淨零策略轉化為實質的金融方案，朝2050年淨零排放與零廢棄願景邁進。

玉山銀行表示，本次合作不僅展現雙方響應國家政策的決心，更切入企業落實循環經濟最具挑戰的痛點—終端市場與消費者對「綠色溢價」的接受度與實質需求。玉山提出以「Production-Ready for Green Transition」為核心，為奇美從自身營運到市場端，量身打造兼具實質成效與轉型效益的循環經濟連結指標，透過三大關鍵KPI連結條件，「推動自身循環利用」、「產業鏈上游整合」到「開拓下游市場規模」，全面支持優質材料走向市場。

奇美實業長期深耕高性能材料與綠色循環領域，透過品質與永續實績，已成為國際品牌綠色供應鏈的重要策略夥伴。奇美除榮獲國家永續發展獎及國際EcoVadis永續評鑑「金獎」肯定外，更推動Ecologue® 永續材料解決方案，運用回收、生質循環(質量平衡)、製程創新方式，並於特定產品線採用質量平衡方法，並將相關材料應用拓展至國際指標品牌，展現材料創新與低碳轉型實力。

玉山表示，本次與奇美實業的深化合作，不僅是單純的資金提供，更是金融業與製造業合作落實循環經濟的實質成果。透過這份兼具深度與廣度的永續連結貸款，玉山將持續陪伴優質企業落實ESG承諾，兼顧環境保護與經濟效益。