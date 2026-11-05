10月外資淨匯出280億美元攀新高 外匯存底失守6,000億美元

央行10月外匯存底跌破6,000億美元關卡。央行5日公布10月底外匯存底餘額為5,964.37億美元，較上月底減少43.08億美元。央行指出，10月外匯存底變動主要有三項因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。

央行表示，外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動兩大因素，對於外匯存底皆為正貢獻；而央行進場調節成為外匯存底下滑最主要原因。

外匯局長蔡炯民表示，外資在10月外資淨匯出280億美元，再攀新高，央行主要調節策略沒有改變，若當日供需出現明顯失衡，央行就會適時降進場調節，不希望波動太大，採取「柳樹理論」。

在主要貨幣兌美元匯率變動部分，央行表示，美元指數在10月升0.42%，主要貨幣兌美元除了歐元貶值1.25%，日圓小貶0.35%外，其餘貨幣均呈現升值，英鎊升值1.26%、加幣升值1.62%、澳幣升值1%、瑞士法郎升值1.51%、人民幣升值0.7%。相較之下，新台幣兌美元10月貶值2.29%。

另外，10月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共計1兆7,426億美元，約當外匯存底292%。

新台幣兌美元5日盤中一度跌破32.9元，終場收在32.876元，貶值5.5分。蔡烱民今日強調，近期台幣貶值主要跟外資關聯性大，目前觀察外資賣超有相對收斂的情形，呼籲出口商對於新台幣貶值「不要有過度期待」，應趁著美元有不錯的價位時點「可以多賣一點」。

針對央行放寬出口商每日賣匯額度限制，蔡烱民澄清，過去並沒有相關限制，而是希望廠商分散賣匯，但確實有廠商反映年底將近有結售美元的需求，央行也回覆沒問題，因不希望出口商集中12月或明年1月結售，造成波動度更大，因此央行也給予廠商更多空間。