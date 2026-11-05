央行喊話出口商「美元可以多賣一點」 外匯存底單月減43億美元

新台幣連日重貶，中央銀行向出口商喊話。央行外匯局長蔡烱民今日表示，出口商不要對新台幣持續貶值抱有過度期待，手上有美元、又有新台幣資金需求的廠商，現在可以多賣一點，不必一味等待更好的價格。他指出，近期外資賣超金額已有收斂趨勢。匯銀人士解讀，央行這番談話形同暗示新台幣貶勢可能接近尾聲。

央行今日公布，10月底我國外匯存底金額為5964.37億美元，較9月底減少43.08億美元，跌破6000億美元大關。對於外匯存底單月明顯減少，央行指出，主要受到外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節等三項因素影響。蔡烱民表示，10月外資匯出約280億美元，與今年3月約250億至270億美元的規模相近，且10月還包含部分股利匯出。央行不會刻意改變匯率走勢，但若外資大量匯出造成市場波動過大，仍會適度進場調節，以維持匯市秩序。

受到台股持續下跌，新台幣今日持續走弱，盤中一度貶至32.985元，距離33元僅剩1.5分，但尾盤貶幅再度收斂，終場收在32.876元，貶值5.5分，台北外匯成交金額擴大到36.56億美元，呈現盤中急貶、尾盤拉回的走勢。蔡烱民指出，已經看到部分出口商拋匯，「應該會有愈來愈多金額出現」。