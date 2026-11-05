奇美實業攜手玉山銀行 深化永續金融合作、推動永續材料市場成長

奇美實業與玉山銀行於11月4日在奇美綠能園區舉行永續金融合作簽約儀式，雙方攜手推動20億元、為期三年的永續連結貸款，串聯製造、產品與市場三大績效指標，將資源循環、國際永續認證及永續產品銷售納入金融合作機制。其中，奇美以2026至2028年ISCC PLUS認證產品累計銷售量達過去三年累計銷售量的4倍為目標，透過具體的營運與市場績效，推動循環經濟發展。

本次合作聚焦三大面向：在製造端，維持99%的廢棄物循環再利用率，提升資源使用效率；在產品端，維持塑橡膠全產品取得ISCC PLUS認證，強化永續材料供應鏈管理與可追溯性；在市場端，則以ISCC PLUS認證產品的實際銷售成果作為衡量指標，推動永續材料的商業應用。

奇美長期投入永續材料研發，旗下Ecologue永續材料解決方案涵蓋以塑膠廢棄物為原料的機械回收和化學回收材料，以及透過國際公認的 ISCC PLUS 質量平衡體系，將符合認證之 Bio-circular 或 Circular 永續額度歸屬的塑橡膠產品，提供多元的永續材料選擇。

對材料產業而言，永續材料的市場應用不僅取決於環境效益，更需兼顧產品性能、品質穩定性與供應能力。Ecologue®結合材料研發、品質管理與供應鏈整合能力，提供全方位的永續材料解決方案，協助全球品牌與製造商依據產品設計、性能及永續目標選擇合適材料，並推進實際量產與商業應用。

奇美與玉山銀行自2018年合作發行綠色債券以來，陸續於2022年將減碳績效納入貸款利率檢核指標，並於2024年推出ESG資產連結貸款，透過金融合作支持企業轉型。此次雙方進一步響應台灣「循環雙法」政策方向，結合玉山銀行的永續金融支持，以及奇美的材料技術與產業經驗，從企業資源管理延伸至永續材料的市場應用，讓金融合作成為推動循環經濟的具體力量。