台網要求金融業更換憑證剩不到7小時 金管會：95%的金融機構已完成

台灣網路認證公司因為被國際組織要求憑證安全強度不足必須更換，台網已要求金融機構必須在5日凌晨23:59更新完成，金管會資訊服務處副處長王明德今天指出，台灣網路認證公司已有逐一通知各金融機構，目前有4190筆的業者憑證申請，截至下午2點半，已有95%的金融機構已完成憑證更換，剩餘金融業者會持續在今晚凌晨截止前完成更換。王明德說，剩下5%尚未更換的部分，有些金融業為了怕白天更換會影響客戶對服務的使用，因此，會在今晚進行更換。

很多金融機構已發出推播催促民眾更換憑證，王明德指出，倘若不換，的確會影響正常的連線，因此必須要更換新版的APP。至於台網為何會被國際組織認為憑證不合格？王明德說明，應是和憑證的長度不夠，被國際組織認為強度不夠，所以才被要求更換。

而民眾若未來今日凌晨之前更換，王明德說明，民眾之後發現服務受阻，而去更新行動銀行APP的新版本，仍可以恢復使用。